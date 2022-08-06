Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 6 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 579
– город Алматы – 337
– город Шымкент – 29
– Акмолинская область – 103
– Актюбинская область – 74
– Алматинская область – 30
– Жетысуская область – 74
– Атырауская область – 43
– Восточно-Казахстанская область – 33
– Абайская область – 30
– Жамбылская область – 60
– Западно-Казахстанская область – 90
– Карагандинская область – 341
– Улытауская область – 25
– Костанайская область – 88
– Кызылординская область – 57
– Мангистауская область – 39
– Павлодарская область – 89
– Северо-Казахстанская область – 47
– Туркестанская область – 29
Всего в стране выявлены 1 364 844 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 323 019.
На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (–28 157+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 003 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 августа
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.