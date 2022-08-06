Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 6 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 579

– город Алматы – 337

– город Шымкент – 29

– Акмолинская область – 103

– Актюбинская область – 74

– Алматинская область – 30

– Жетысуская область – 74

– Атырауская область – 43

– Восточно-Казахстанская область – 33

– Абайская область – 30

– Жамбылская область – 60

– Западно-Казахстанская область – 90

– Карагандинская область – 341

– Улытауская область – 25

– Костанайская область – 88

– Кызылординская область – 57

– Мангистауская область – 39

– Павлодарская область – 89

– Северо-Казахстанская область – 47

– Туркестанская область – 29

Всего в стране выявлены 1 364 844 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 323 019.

На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (–28 157+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 003 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 августа

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.