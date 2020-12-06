Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 декабря
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 декабря, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 69;
– город Алматы – 71;
– город Шымкент – 3;
– Акмолинская область – 83;
– Актюбинская область – 10;
– Алматинская область – 40;
– Атырауская область – 27;
– Восточно-Казахстанская область – 125;
– Жамбылская область – 18;
– Западно-Казахстанская область – 41;
– Карагандинская область – 27;
– Костанайская область – 78;
– Кызылординская область – 2;
– Мангистауская область – 5;
– Павлодарская область – 110;
– Северо-Казахстанская область – 59;
– Туркестанская область – 5.
Всего в стране выявлены 136 271 заболевших.
За прошедшие сутки 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 120 178.