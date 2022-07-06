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Общество
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 6 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 360 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 59;

– город Алматы – 199;

– город Шымкент – 29;

– Акмолинская область – 4;

– Актюбинская область – 1;

– Алматинская область – 17;

– Атырауская область – 10;

– Восточно-Казахстанская область – 3;

– Жамбылская область – 10;

– Западно-Казахстанская область – 2;

– Карагандинская область – 15;

– Кызылординская область – 2;

– Костанайская область – 2;

– Павлодарская область – 3;

– Северо-Казахстанская область – 3;

– Туркестанская область – 1.

Всего в стране выявлены 1 307 877 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 749.

На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 513 человек (1 465 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1 250 пациентов.

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