Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 4,

- в Алматы – 2,

- в Кызылординской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 573 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 252.

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