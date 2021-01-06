Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 января
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 114;
– город Алматы – 94;
– город Шымкент – 2;
– Акмолинская область – 58;
– Актюбинская область – 10;
– Алматинская область – 52;
– Атырауская область – 101;
– Восточно-Казахстанская область – 39;
– Жамбылская область – 14;
– Западно-Казахстанская область – 40;
– Карагандинская область – 25;
– Костанайская область – 56;
– Кызылординская область – 8;
– Мангистауская область – 7;
– Павлодарская область – 55;
– Северо-Казахстанская область – 55;
– Туркестанская область – 12.
Всего в стране выявлены 159 044 заболевших.
За сутки зафиксировано 4 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции.
Также за прошедшие сутки 785 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 145 979.