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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 января
Екатерина Елисеева
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.   

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 114;

– город Алматы – 94;

– город Шымкент – 2;

– Акмолинская область – 58;

– Актюбинская область – 10;

– Алматинская область – 52;

– Атырауская область – 101;

– Восточно-Казахстанская область – 39;

– Жамбылская область – 14;

– Западно-Казахстанская область – 40;

– Карагандинская область – 25;

– Костанайская область – 56;

– Кызылординская область – 8;

– Мангистауская область – 7;

– Павлодарская область – 55;

– Северо-Казахстанская область – 55;

– Туркестанская область – 12.

Всего в стране выявлены 159 044 заболевших.

За сутки зафиксировано 4 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции.

Также за прошедшие сутки 785 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 145 979.


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