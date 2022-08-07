Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 7 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 988 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 521
– город Алматы – 295
– город Шымкент – 32
– Акмолинская область – 106
– Актюбинская область – 66
– Алматинская область – 19
– Жетысуская область – 31
– Атырауская область – 39
– Восточно-Казахстанская область – 33
– Абайская область – 44
– Жамбылская область – 53
– Западно-Казахстанская область – 67
– Карагандинская область – 339
– Улытауская область – 32
– Костанайская область – 97
– Кызылординская область – 36
– Мангистауская область – 34
– Павлодарская область – 95
– Северо-Казахстанская область – 33
– Туркестанская область – 16
Всего в стране выявлены 1 366 832 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 652 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 325 671.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 августа
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.