Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 7 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 988 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 521

– город Алматы – 295

– город Шымкент – 32

– Акмолинская область – 106

– Актюбинская область – 66

– Алматинская область – 19

– Жетысуская область – 31

– Атырауская область – 39

– Восточно-Казахстанская область – 33

– Абайская область – 44

– Жамбылская область – 53

– Западно-Казахстанская область – 67

– Карагандинская область – 339

– Улытауская область – 32

– Костанайская область – 97

– Кызылординская область – 36

– Мангистауская область – 34

– Павлодарская область – 95

– Северо-Казахстанская область – 33

– Туркестанская область – 16

Всего в стране выявлены 1 366 832 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 652 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 325 671.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 августа

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.