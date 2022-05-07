Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 7 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 6

– город Алматы - 3

– Алматинская область - 1

– Кызылординская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 584 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 359.

На 7 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 363 человека (–564+ и 799 КВИ-), из них в стационарах находятся 76 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 287 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.