Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 20 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 5,
- в городе Алматы – 7,
- в Актюбинской области – 1,
- в Восточно-Казахстанской области – 2,
- в Жамбылской области – 1,
- в Павлодарской области – 3,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 265 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 40 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 404.