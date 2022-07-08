Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 8 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 334 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 101

– город Алматы – 121

– город Шымкент – 22

– Алматинская область – 29

– Атырауская область – 14

– Восточно-Казахстанская область – 1

– Жамбылская область – 13

– Западно-Казахстанская область – 1

– Карагандинская область – 20

– Костанайская область – 1

– Кызылординская область – 2

– Мангистауская область – 3

– Павлодарская область – 4

– Северо-Казахстанская область – 1

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлен 1 308 541 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 932.

На 8 июля лечение от КВИ продолжает получать 2 001 человек (–1 946 и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне – 1 740 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 15 пациентов.

6 июля не зафиксирован ни один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 89 271, летальных случаев - 5 355, выздоровевших - 83 860.

 

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