Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 8 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 334 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 101
– город Алматы – 121
– город Шымкент – 22
– Алматинская область – 29
– Атырауская область – 14
– Восточно-Казахстанская область – 1
– Жамбылская область – 13
– Западно-Казахстанская область – 1
– Карагандинская область – 20
– Костанайская область – 1
– Кызылординская область – 2
– Мангистауская область – 3
– Павлодарская область – 4
– Северо-Казахстанская область – 1
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлен 1 308 541 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 65 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 932.
На 8 июля лечение от КВИ продолжает получать 2 001 человек (–1 946 и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне – 1 740 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 15 пациентов.
6 июля не зафиксирован ни один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 89 271, летальных случаев - 5 355, выздоровевших - 83 860.