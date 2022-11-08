Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 ноября

Обнародованы данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 47 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 350 047 заболевших.

На 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 693 человека (553+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится – 82 пациента, на амбулаторном уровне – 611 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.