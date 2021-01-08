Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 января

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 831 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 76;
– город Алматы – 128;
– город Шымкент – 18;
– Акмолинская область – 59;
– Актюбинская область – 12;
– Алматинская область – 56;
– Атырауская область – 107;
– Восточно-Казахстанская область – 50;
– Жамбылская область – 17;
– Западно-Казахстанская область – 43;
– Карагандинская область – 35;
– Костанайская область – 65;
– Кызылординская область – 4;
– Мангистауская область – 8;
– Павлодарская область – 87;
– Северо-Казахстанская область – 57;
– Туркестанская область – 9.
Всего в стране выявлено 160 650 заболевших.
За прошедшие сутки 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 147 512.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 831 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 76;
– город Алматы – 128;
– город Шымкент – 18;
– Акмолинская область – 59;
– Актюбинская область – 12;
– Алматинская область – 56;
– Атырауская область – 107;
– Восточно-Казахстанская область – 50;
– Жамбылская область – 17;
– Западно-Казахстанская область – 43;
– Карагандинская область – 35;
– Костанайская область – 65;
– Кызылординская область – 4;
– Мангистауская область – 8;
– Павлодарская область – 87;
– Северо-Казахстанская область – 57;
– Туркестанская область – 9.
Всего в стране выявлено 160 650 заболевших.
За прошедшие сутки 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 147 512.