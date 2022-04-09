Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 3

– город Алматы - 8

– Восточно-Казахстанская область - 1

– Жамбылская область - 1

– Павлодарская область - 1

Всего в стране выявлено 1 305 279 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 502.

За сутки в Казахстане не зафиксировано ни одного смертельного исхода от коронавируса.

На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 130 человек (–1 117+ и 1 117 КВИ-), из них в стационарах находятся 226 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 904 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 24 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

7 апреля зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88765, летальных случаев - 5353, выздоровевших – 82 399.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.