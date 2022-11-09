Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 ноября

Обнародованы данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 6 – с коронавирусной пневмонией.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 113 заболевших КВИ, 90 227 – коронавирусной пневмонией.

На 9 ноября лечение продолжают получать 720 человек (574+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится – 70 пациент, на амбулаторном уровне – 650 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.