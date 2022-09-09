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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 253 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 51,

- в Алматы – 25,

- в Акмолинской области – 36,

- в Актюбинской области – 2,

- в Алматинской области – 3,

- в Жетысуской области - 2,

- в Атырауской области – 5,

- в Восточно-Казахстанской области – 8,

- в Абайской области – 5,

- в Жамбылской области – 4,

- в Западно-Казахстанской области – 18,

- в Карагандинской области – 28,

- в Костанайской области – 25,

- в Кызылординской области – 2,

- в Мангистауской области – 8,

- в Павлодарской области – 10,

- в Северо-Казахстанской области – 14,

- в Туркестанской области – 4,

- в Улытауской области – 3. ⠀

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 391 161 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 361 397.

На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 324 человека (16 079+ и 245 КВИ-), из них в стационарах находятся 345 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 979 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

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