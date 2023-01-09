Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 января

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 209 заболевших.

Фото: Kazpravda.kz

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 209 заболевших.

На 9 января лечение от КВИ продолжают получать 2 534 человека (2 386+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 272 пациента, на амбулаторном лечении – 2 262 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.