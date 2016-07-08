Ситуация по сибирской язве не препятствует экспорту говядины – МСХ РК

Общество
1495
Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева отчиталась в Правительстве о ситуации со скотомогильниками в стране и рассказала о мерах, которые необходимо предпринять, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В республике на сегодня зарегистрировано 2 604 пункта, где захоронены зараженные сибирской язвой животные. Из них установлено точное месторасположение 1 890 пунктов.

"По данным пунктам мы знаем, в каких сельских округах они расположены, по ним ведется ежегодное исследование проб почвы на наличие спор сибирской язвы, новые случаи заболевания сибирской язвы в этих населенных пунктах не были зарегистрированы", – проинформировала Исаева. 

Представитель Минсельхоза посетовала, что руководство региональных акиматов не в должной мере ведет работу по установке ограждений и опознавательных знаков на скотомогильниках и не использует инсинераторы для ликвидации зараженного скота. 

"Например, в Павлодарской области таких пунктов 86, в Западно-Казахстанской – 84. Акиматы обязаны проводить работы по содержанию в надлежащем состоянии сибиреязвенных захоронений. На эти цели по республике требуется 1,6 миллиарда тенге. А фактически за последние два года их было выделено всего 22% от потребности", – продолжила вице-министр. 

"Трупосжигательные печи, или инсинераторы позволят в случае возникновения новых вспышек особо опасных болезней уничтожать, сжигать трупы животных и не строить новые скотомогильники. В 2013 году в рамках программы материально-технического оснащения были выделены средства для выкупа стационарных и передвижных инсинераторов, мощностью одна тонна загрузки для ветстанций и 500 килограммов для ветпунктов. Акиматы закупили 326 инсинераторов, в том числе 127 передвижных. Вместе с тем, по результатам проверки Генпрокуратуры, на местах имеется всего 271 инсинератор, 143 инсинератора не эксплуатируются. Поэтому мы считаем, что акиматам необходимо привести в порядок закупленные инсинераторы и предусмотреть в местном бюджете достаточных средств для приобретения топлива и использовать инсинераторы при ликвидации очагов", – добавила Исаева.

Она подчеркнула, что строительством, содержанием и реконструкцией скотомогильников обязаны заниматься акиматы. Для этих целей ежегодно из местного бюджета выделяется финансирование. Так, по подсчетам МСХ, с 2005 года было выделено более 1,4 млрд тенге. В текущем году на эти цели областями предусмотрено 188 миллионов тенге.

Комментируя вспышку сибирской язвы в Шетском районе Карагандинской области, она сообщила об административном наказании сотрудников территориальных подразделений Комитета ветконтроля: руководитель отдела ветконтроля Шетского района Тусупов был уволен, а руководитель инспекции Комитета ветконтроля Карагандинской области Мухтаров получил выговор.

В целом, "сложившаяся ситуация по сибирской язве не препятствует экспорту казахстанского мяса", уточнила вице-министр, так как, согласно требованиям международной торговли, "учитывается эпизоотическая ситуация по другим шести особо опасным болезням, таким как ящур, классическая чума свиней и так далее".

Популярное

Все
Пастбищ – море, а пасти негде?
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Отрар как летопись столетий
Яркий талант Оралхана Бокея
Определились все четвертьфиналисты международного турнира АТР 250 Astana Open
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Стартовал республиканский конкурс «Елім дегендер» среди молодых казахстанцев некоренной национальности
Интернациональная постановка «Летучей мыши» стала «гвоздем» XII фестиваля оперетты и мюзикла DosStar
За антисанитарию в… автоответе?
VIVAT, «ВIKEN»!
Мудрая дипломатия и экономическая синергия
Кому придется свалки разгребать?
Ущерб государству, причиненный с начала года коррупционерами Алматинской области, превысил два миллиарда тенге
Вредно, но секретно?
Безвозмездные гранты как шанс на лучшую жизнь
Welcome to Kazakhstan
Локомотивы дорожной логистики
Растить инженеров с детства
Миссия – учитель и наставник
Поддержка от соотечественников
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Земля и космос «Ульбы»
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Франция учит казахский язык
Все для счастливых пенсионеров
В апреле выбрали акима. И как?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
«Астана» внесла интригу
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
19-летний отчим убил четырёхлетнего ребенка в Алматы
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику

Читайте также

Готовь сани летом
До сотни набирается количество случаев инфицирования корью …
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят …
Пастбищ – море, а пасти негде?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]