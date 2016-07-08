Ситуация по сибирской язве не препятствует экспорту говядины – МСХ РК

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева отчиталась в Правительстве о ситуации со скотомогильниками в стране и рассказала о мерах, которые необходимо предпринять, передает корреспондент Kazpravda.kz
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В республике на сегодня зарегистрировано 2 604 пункта, где захоронены зараженные сибирской язвой животные. Из них установлено точное месторасположение 1 890 пунктов.
"По данным пунктам мы знаем, в каких сельских округах они расположены, по ним ведется ежегодное исследование проб почвы на наличие спор сибирской язвы, новые случаи заболевания сибирской язвы в этих населенных пунктах не были зарегистрированы", – проинформировала Исаева.
Представитель Минсельхоза посетовала, что руководство региональных акиматов не в должной мере ведет работу по установке ограждений и опознавательных знаков на скотомогильниках и не использует инсинераторы для ликвидации зараженного скота.
"Например, в Павлодарской области таких пунктов 86, в Западно-Казахстанской – 84. Акиматы обязаны проводить работы по содержанию в надлежащем состоянии сибиреязвенных захоронений. На эти цели по республике требуется 1,6 миллиарда тенге. А фактически за последние два года их было выделено всего 22% от потребности", – продолжила вице-министр.
"Трупосжигательные печи, или инсинераторы позволят в случае возникновения новых вспышек особо опасных болезней уничтожать, сжигать трупы животных и не строить новые скотомогильники. В 2013 году в рамках программы материально-технического оснащения были выделены средства для выкупа стационарных и передвижных инсинераторов, мощностью одна тонна загрузки для ветстанций и 500 килограммов для ветпунктов. Акиматы закупили 326 инсинераторов, в том числе 127 передвижных. Вместе с тем, по результатам проверки Генпрокуратуры, на местах имеется всего 271 инсинератор, 143 инсинератора не эксплуатируются. Поэтому мы считаем, что акиматам необходимо привести в порядок закупленные инсинераторы и предусмотреть в местном бюджете достаточных средств для приобретения топлива и использовать инсинераторы при ликвидации очагов", – добавила Исаева.
Она подчеркнула, что строительством, содержанием и реконструкцией скотомогильников обязаны заниматься акиматы. Для этих целей ежегодно из местного бюджета выделяется финансирование. Так, по подсчетам МСХ, с 2005 года было выделено более 1,4 млрд тенге. В текущем году на эти цели областями предусмотрено 188 миллионов тенге.
Комментируя вспышку сибирской язвы в Шетском районе Карагандинской области, она сообщила об административном наказании сотрудников территориальных подразделений Комитета ветконтроля: руководитель отдела ветконтроля Шетского района Тусупов был уволен, а руководитель инспекции Комитета ветконтроля Карагандинской области Мухтаров получил выговор.
В целом, "сложившаяся ситуация по сибирской язве не препятствует экспорту казахстанского мяса", уточнила вице-министр, так как, согласно требованиям международной торговли, "учитывается эпизоотическая ситуация по другим шести особо опасным болезням, таким как ящур, классическая чума свиней и так далее".