Ситуация по заболеваемости коронавирусом резко ухудшилась - Жандарбек Бекшин

"Хочу вас проинформировать о реальной ситуации по тестированию, которая сложилась в настоящее время. В последнее время резко ухудшилась ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции. Это потребовало резкого увеличения диагностического потенциала. На сегодня в городе работает шесть лабораторий. Их мощность достигает 4 тысяч исследовании в сутки. Если ранее услуга платной лабораторий не пользовалась спросом, то буквально в последнюю неделю спрос резко увеличился. Некоторые граждане по 3-4 раза в месяц делают исследования. Есть объективные причины", - сказал он.



Он добавил, что ряд лабораторий приостановили работу.



"Это КДЛ "Олимп", где приборы на сегодня требуют ремонта, а также технического ухода. По этой причине "Олимп" остановила работу. К тому же они набрали 5 тысяч исследований и сейчас их должны сделать. По этой причине идут сбои в лабораториях по платным услугам. Также имеется сбой в Национальной лаборатории, которая имеется у государственного сектора. Были допущены срывы из-за загруженности. В этой лаборатории Министерством запрещено проводить платные услуги. Она сконцентрирована только на выполнение госзаказов, то есть исследовании из медорганизации", - отметил он.



По его словам, в настоящее время работает филиал Национального центра экспертизы. Его мощность составляет 1000 исследований.



"С нашими корейскими партнерами также имеются проблемы с доставкой из-за того, что авиарейсы нерегулярные. Они ожидают на следующей неделе получить еще расходники, у них сейчас достаточно тестов 57 тысяч. К тому же, они еще один пункт для забора тестов открывают в районе «Халык Арена». Это аналогичный пункт, который имеется в районе Нурлы Тау", - заявил он.



Бекшин добавил, что в понедельник заработает лаборатории КДЛ "Олимп", а со среды - MPK Clinic.



