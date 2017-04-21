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​Ситуация под контролем
Кадиша Ныгмет

По данным пресс-службы КЧС МВД РК, подтопленными по рес­публике остаются еще более 500 жилых домов, 850 дачных домов и 7 зданий в 33 населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.

В регионах, подверженных паводкам, ведутся работы по эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, мониторингу за уровнем воды, охране общественного порядка. Техника также задействована для откачки и отвода воды, очистки ото льда водоемов, подвоза инертных материалов, укладки мешкотары, укрепления обвалований.

Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействованы 2 511 человек, 658 единиц техники, водооткачивающих устройств и плавательных средств подразделений КЧС, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, Национальной гвардии и привлеченных организаций.

Вместе с тем с начала паводкового периода спасен 71 человек, заблаговременно эвакуированы 8 126 человек. Более 3 тыс. из них уже вернулись в свои дома, но остальные по-прежнему находятся либо в эвакопунктах, либо у родственников.

Падеж скота составил 92 головы МРС, но при этом из возможных зон подтоп­ления было отогнано в безопас­ные места 10 773 головы сельскохозяйственных животных.

Более 26 тыс. мостов дополнительно возведено на опасных участках временных дамб, набрано и уложено свыше 100 тыс. мешков с инертным материалом и откачано около миллиона кубометров воды.

В то же время пока переливы не устранены на 38 участках автомобильных дорог в Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской и Южно-Казах­станской областях. На отдельных участках движение перекрыто либо ограничено и осуществляется по объездным дорогам. Установлены дорожные знаки, проводятся дежурство и мониторинг. 

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