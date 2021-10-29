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Ситуация под контролем
Асет Калымов

В минувшую среду в центральную больницу Панфиловского района, располагающуюся в городе Жаркенте, доставили 16-летнего школьника из близлежащего села Пиджим. По информации врачей, пациент поступил в тяжелом состоянии: диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рана в правой височной области, травматический шок.

Как выяснилось, в этот день в школе поселка Пиджим случилась драка между учащимися 9-х и 10-х классов. По данному факту в районном отделе полиции завели уголовное дело по статье 106, часть 2 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц».

«Все участники конфликта установлены, – заявили полицейские. – Состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь. Акимом района, старейшинами и начальником ДП Алматинской области проведены встречи и разъяснительная работа с жителями села»...

Между тем вечером того же дня около дома одного из участников драки собралось около 30 человек. Как сообщили в полиции, группой лиц были разбиты окна ряда домов, а также стекла нескольких автомобилей. Возбуж­дено уголовное дело по статье 293, часть 2 УК РК «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Чуть позже в дежурную часть Панфиловского РОП поступил сигнал о пожаре в одном из домов поселка. На место прибыли наряды полиции и противопожарной службы. По словам хозяйки дома, причиной возгорания явилась неисправность печной системы. В течение часа пожар был локализован, пострадавших нет. Как заверили стражи порядка и представители местного акимата, данное ЧП не имеет никакого отношения к произошедшему ранее инциденту.

К слову, вчера в село Пиджим прибыла делегация акимата Алматинской области во главе с заместителем главы региона Батыржаном Байжумановым. Дело в том, что в поселке, как и во всем Панфиловском районе, в соседстве с казахами проживают уйгуры, и кое-кто хочет придать бытовой драке подростков межнациональный окрас. По крайней мере, ряд зарубежных СМИ выдал информацию об этом событии под кричащими заголовками «Массовые погромы и беспорядки».

Представители властей и общественности провели встречу с жителями села, которых проинформировали о недопустимости впредь подобных ситуаций. Да, пострадал мальчик, есть виновные, которых обязательно привлекут к ответственности. Будут приняты все меры согласно закону. Но устраивать самосуд и совершать насилие никому не позволено.

Ситуацию прокомментировала также официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева. По ее словам, в селе Пиджим сейчас находятся общественный заместитель председателя АНК Закиржан Кузиев, представители областного управления внутренней политики и КГУ «Қоғамдық келісім». Вместе с ними работают аксакалы, жигит-беши, представители гражданского общества.

– Групповая драка привела к последствиям: отдельные подростки и молодые люди на эмоциях, под влиянием провокаторов, камнями разбили стекла в домах и машинах, – отметила Майя Бекбаева. – Но в настоящее время обстановка в селе спокойная. Каких-либо конфликтов, а тем более столкновений между сельчанами на меж­этнической почве нет, не было и не будет. Местные жители – и казахи, и уйгуры – много лет живут вместе, являются друзьями и соседями, все они искренне хотят мира и спокойствия.

По данным полицейских, в поселке обеспечен общественный порядок, ситуация находится под контролем. Департамент полиции Алматинской области предупреждает, что за распрост­ранение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность.

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