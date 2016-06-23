Общество
Ситуация под контролем – Масимов о сибирской язве в Казахстане
Талгат Исенов
Премьер-Министр РК Карим Масимов во время встречи с главным государственным санитарным врачом страны Жандарбеком Бекшином дал поручения в связи ситуацией по сибирской язве в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz. 


"За последние сутки не выявлено новых случаев заражения сибирской язвой. Ситуация под контролем", – написал Масимов на своей странице в Твиттере.

"Нужно обеспечить, чтобы люди были защищены, чтобы это дальше не распространялось. Это первостепенная задача. Поручаю это вам и местным властям.

Вторая задача: нам нужен комплекс мер, чтобы в будущем таких случаев не было. Персонально вам поручаю держать этот вопрос на полном контроле", – обратился Премьер-Министр к Жандарбеку Бекшину.

"Движение скота и продукции с данного населенного пункта прекращено. Ситуация под контролем, все подворья и контакты выявлены, проводится химиопрофилактика, антибиотикотерапия", – заверил главный санитарный врач РК.

Премьер-Министр добавил, что на следующей неделе посетит с рабочей поездкой Карагандинскую область и ознакомится с ситуацией на месте. Данному вопросу будет посвящено отдельное совещание.

Напомним, что случаи заражения сибирской язвой были зафиксированы в населенном пункте Еркиндык Шетского района Карагандинской области.

Было зарегистрировано 9 случаев заболевания людей с подозрением на сибирскую язву, из них два – с летальным исходом.

Носителем инфекции оказалась корова, забитая местным жителем, который затем раздал мясо больного животного своим землякам.

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Карагандинской области Саята Мусина, все поголовье скота населенного пункта Еркиндык, в том числе и та корова, было привито от сибирской язвы.

Причины заражения сейчас определяют эксперты. По одной из версий, ослабленное животное могло заразиться во время нахождения у природного источника сибирской язвы (ее бактерии очень живучи).

Последний случай сибирской язвы в этом сельском округе регистрировался в 1965 году.

Как отметил на брифинге заместитель акима Карагандинской области Шагурашид Мамалинов, ситуация в селе Еркиндык находится под полным контролем. Для предотвращения опасности распространения сибирской язвы в населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации и установлен карантин.

Сейчас в селе находится республиканский противоэпизоотический отряд Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, имеющий в составе ветеринаров и медиков.

По факту вспышки сибирской язвы в Карагандинской области возбуждено уголовное дело.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме.

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