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​Ситуация под контролем
Серик Кабдулов, Атырау

Как рассказал заместитель начальника ДЧС Атырауской области Замир Бердашев, подъем воды в приграничных реках двух стран уже вызывает тревогу. В дальнейшем все будет зависеть от снегозапаса в этих районах. Но при этом общую обстановку с паводками в регионе представитель ЧС оценил как стабильную.

Впрочем, многое будет зависеть и от сброса воды с Ириклинского водохранилища.

– По сведению главного управления МЧС РФ по Волгоградской области, среднесуточный сброс­ной расход воды через Волгоградский гидроузел составит 7 тысяч кубометров воды в секунду. Половодье на Нижней Волге нач­нется в апреле, – отметил Замир Бердашев.

Представитель ведомства рассказал и о ситуации с защитными дамбами в регионе. На территории Атырауской области имеются грунтовые защитные дамбы 1967–1994 годов построек, протяженность которых составляет – 415,8 км речных дамб и 11,5 км морских дамб.

– Из них нуждается в восстановлении 213,2 километра. Все защитные дамбы и берегоукрепительные сооружения переданы в оперативное управление территориально акиматам города и районов. Для подготовки Ералиевского гидроузла к паводковому периоду 2018 года из республиканского бюджета выделены финансовые средства на проведение ремонтных работ. На сегодня все шлюзы-регуляторы заменены. Установлено автоматическое управление пуско-подъемного механизма, – резюмировал Замир Бердашев.

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