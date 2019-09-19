​Ситуация под контролем

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Михаил Тё

На днях в областную инфекцион­ную больницу из села Айша-биби Жамбылского района и села Шакпак-ата Жуалынского района поступили трое сельчан с жалобами на появившееся воспаление на кистях рук, сыпь и небольшой отек тканей вокруг ран. При этом температура тела у всех больных оказалась нормальной, признаков слабости не было и наблюдалась обычная активность. На следующий день с такими же симптомами поступил еще один больной из села Шакпак-ата. Общее состояние четверых средней степени тяжести за счет умеренной интоксикации и местного воспаления.

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, при поступлении трем больным первично был выставлен диагноз «рожа». С целью более точного определения заболевания с ран были взяты пробы и направлены в особую лабораторию центра санитарно-эпидемиологической экспертизы области. Увы, в результате проведенного серологического анализа всем поступившим больным установлен диагноз «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».

Как выяснилось, пациенты работают чабанами в крестьянском хозяйстве в селе Шакпак-ата. В начале сентября они принимали участие в забое скота. После появления симптомов обратились в территориальные медицинские учреждения, откуда были госпитализированы в областную инфекционную больницу. Все больные помещены в отдельные боксированные палаты, получают соответствующее лечение. На сегодня их состояние стабильное, они активны и постепенно идут на поправку.

На сегодня лечебными организациями двух районов и города Тараза выявлены всего 44 контактных лица в очагах заболевания. Все они оказались здоровы, но за ними установлено медицинское наблюдение. Вместе с тем эпидемиологами и ветеринарными работниками области в очагах заболевания начаты эпидемиологическое расследование и комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционная обработка. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ситуация под контролем.

По данным областного департамента контроля качества товаров и услуг, на территории всех райо­нов расположен 191 почвенный очаг сибирской язвы. В текущем году эпидемиологами и ветеринарными работниками были взяты на исследование с очагов более тысячи проб почвы, возбудители сибирской язвы не обнаружены. Кроме того, более 2 тыс. человек из группы риска сделаны соответствующие прививки. 

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