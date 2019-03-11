​Ситуация под контролем

Михаил Тё, Жамбылская область

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, в случае резкого повышения температурного фона ожидаются интенсивные склоновые стоки на всей территории региона.

По предварительным прогнозам, значительные зоны затопления возможны при разливе рек Шу, Талас и Аса, а также вследствие обильных тало-дождевых вод в предгорных населенных пунктах. Не исключено и прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракыстак, Кайынды, Аксай и Коксай в Жуалынском, Меркенском, Рыскуловском, Кордайском и Таласском районах.

– На сегодня обстановка в области стабильная, не представляющая опасности, – отметил заместитель начальника областного департамента по ЧС Максат Косыбаев. – Все малые водоемы находятся в режиме проточности. Их владельцам даны рекомендации о недопущении наполняемости более чем на 60%. Крупные же водохранилища работают в режиме накопления влаги на вегетационный период. Последние имеют достаточно большой буферный запас для приема паводковых вод.

По данным ДЧС области, в нас­тоящее время Тасоткельское водохранилище наполнено только на 67%, Кировское – на 80%, а Терс-Ащибулакское – примерно на 73%. Причем скорость притока воды в каждое из них заметно разнится. Если в первое за секунду поступает 117,2 кубометра, то в последнее – лишь 9 кубометров.

Для своевременного реагирования и принятия мер в паводковый период по распоряжению акима области Аскара Мырзахметова еще в конце января сформирован областной оперативный штаб. Аналогичные структуры на период паводков созданы в районах. Для снижения риска возникновения чрезвычайной ситуации и уменьшения возможного ущерба дано поручение повсеместно привести в порядок русла рек, водотоки, водопропускные сооружения.

В результате от мусора и наносов очищено около 570 км арычной сети, дренажных и оросительных каналов, на железных и автомобильных дорогах в надлежащий вид приведено около 250 мостовых и почти 790 водопропускных конструкций, отремонтировано 11 гид­ротехнических сооружений и 17 регулирующих устройств.

Ответственными лицами проведено комиссионное обследование всех акваторий региона. Также совершен рейд вдоль русел рек Шу, Талас и Аса. Ведется ежедневный мониторинг их состояния. Кроме того, Шу-Таласской бассейновой инспекцией и филиалом РГП «Казводхоз» периодически измеряется уровень воды, регулируется скорость наполняемости и сброса на Тасоткельском и Терс-Ащибулакском водохранилищах. Вместе с тем организовано взаимодействие с департаментом водного хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики для регулирования воды в Кировском и Ортокойском водохранилищах.

Как сообщил начальник департамента по ЧС области полковник гражданской защиты Багдат Данилов, на сегодня определены силы и средства аварийно-спасательных служб, привлекаемых для ликвидации возможных ЧС паводкового характера. Для разведки и эвакуации пострадавших предусмотрен вертолет. Созданы необходимые запасы материально-технических средств.

– Во избежание чрезвычайных ситуаций совместно с исполнительными органами организована работа по информированию населения и проведению профилактических­ мероприятий в Таразе и районах облас­ти, – отметил Багдат Данилов. – В частности, проведено 65 рейдов и встреч с населением в аулах с охватом более 15 тысяч человек. Во всех населенных пунктах проведены субботники по очистке имеющихся каналов, арыков и водопропускных соору­жений.

Во избежание поднятия грунтовых вод на территории Тараза проводится очистка дренажных каналов. На особом контроле – районы, где в последнее время регулярно наблюдается подтоп­ление. В областном центре – это жилые массивы «Тайвань» и «Дальняя Карасу». В сельской местности – аул Беткайнар Кордайского района, где установлены глубинные насосы, и аул Кулан Рыскуловского района, где проведена очистка дренажного канала. 

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