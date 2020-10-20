Ситуация с птичьим гриппом стабилизировалась в Казахстане – Мамин
Жанат Тукпиев
Ситуация по птичьему гриппу в республике стабилизировалась и находится под контролем. Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Конкурентоспособность агропромышленного комплекса зависит от состояния ветеринарной и фитосанитарной ситуации. Государством принимаются все необходимые меры по контролю. Казахстан имеет официальный международный статус благополучной страны по ряду опасных заболеваний. Однако факты заражения птичьим гриппом в некоторых регионах показали ряд упущений в деятельности органов. Вместе с тем, на сегодня ситуация по птичьему гриппу стабилизировалась и находится под контролем", – сказал Мамин.
Он добавил, что необходимо продолжить мониторинг ситуации и оперативно принимать превентивные меры.
Как отметил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, в период с 22 сентября по 19 октября 2020 года был зарегистрирован падеж птиц в семи областях.
"На личных подворьях пало 26,5 тысячи голов птиц, на трех птицефабриках - 847,4 тысячи голов. Сюда включены подтвержденные случаи болезни и подозрения на нее. Таким образом, от высокопатогенного гриппа птиц всего пало 873,9 тысячи голов, что составляет 1,9 % от общего поголовья птиц", – привел данные Омаров.