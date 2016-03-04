​Ситуация стабильная

По сообщению М. Мусаева, аграриями района произведено продукции почти на 20 млрд тенге. При этом план осенней хлебоуборочной страды незначительно перевыполнен. С имеющихся посевных площадей собрано 7 975 тонн пшеницы, 8 182 тонны ячменя, более 148 тыс. тонн овощей и 7 540 тонн сахарной свеклы.

Немного превысили прогнозируемый результат и животноводы. Ими произведено почти 39 тыс. тонн молока, более 8 тыс. тонн мяса, свыше 6,4 млн штук яиц, а также настрижено 385,4 тонны шерсти. На сегодня поголовье крупного рогатого скота составляет более 32 тыс., овец и коз – свыше 173 тыс. Также разводят в районе лошадей, верблюдов и домашнюю птицу, развивается свиноводство. Крестьяне активно пользуются государственными программами «Алтын асық», «Сыбаға», «Құлан» и «Ырыс», за счет которых заметно пополнились крестьянские стада.

Несмотря на аграрную направленность экономики района, неплохо здесь развивается и промышленность. Основными местными производителями являются Амангельдинский газоперерабатывающий завод, гипсовое производство ТОО «КнауфГипсТараз», компания «БиномСтройДеталь», специализирующаяся на выпуске железобетонных изделий, и завод по производству медицинских изделий ТОО «СуперФарм». За отчетный период по разным причинам у одних наблюдается некоторое снижение показателей, у других, наоборот, повышение. В целом же ситуация практически стабильная.

Что касается социальной сферы, то, по данным М. Мусаева, по-прежнему актуальными остаются проб­лемы занятости молодежи и недостатка детских садов. Последний воп­рос районные власти пытаются решить путем развития государственно-частного партнерства.