Ситуация стабильная, поручения выполняются Свежий выпуск 443 Михаил ТЁ, Марина ИВАНОВА, Жамбылская область, Западно-Казахстанская область

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В Таразе вице-премьер посетил один из крупных торговых центров, где лично проинспектировал цены на продукты: хлеб, муку, сахар, макаронные, колбасные и молочные изделия, мясо, овощи. Выяснилось, что около 70% продовольственных товаров – результат труда местных производителей, поэтому с момента, как произошло изменение тенге, их стоимость не выросла.

– Если договоры с поставщиками заключены на год, то никаких оснований для того, чтобы поднимать цены, нет, – заключил Б. Сапарбаев в ходе осмотра прилавков магазина. – Необходимо, чтобы общественная комиссия ежедневно проводила проверку.

Что касается бытовой техники, то, по заверению местных менеджеров, цены остались прежними, и роста пока не предвидится. Курс новый – цены старые, сказали они.

Бердыбек Сапарбаев поручил продолжить следить за обстановкой в регионе.

– Главная задача, которую поставил перед нами Президент страны, – это не допустить необоснованного роста цен на основные социально значимые товары. Их – 33, – уточнил вице-премьер. – Из них мы, казахстанцы, не выпускаем только два: сахар, хотя в Жамбылской области сахара достаточно, и чай. Остальные – мясные, овощные, молочные и так далее – мы все сами производим. То есть мы сами себя должны обеспечить. Второе – во всех магазинах и складах имеется месячный-двухмесячный запас. Штаб создан, поэтому теперь главная задача перед акиматами – совместно с общественными организациями, партией «Нур Отан», депутатским корпусом – проводить проверки торговых точек.

Затем вице-премьер ознакомился с ходом подготовки области к 550-летию Казахского ханства. Б. Сапарбаев остался удовлетворен завершающимся ремонтом путепровода по улице Тауке-хана. На сегодня основная работа на мосту выполнена: укреплены опоры, уложен асфальт, движение открыто. Затем заместитель главы Правительства поинтересовался ходом реконструкции на конноспортивном комплексе «Атшабар», где во время празднования юбилея пройдут соревнования по кокпару, аударыспаку, байге и другим видам. Здесь будут установлены трибуны на 2 000 зрителей, построена дорожка вокруг ипподрома, а также площадка для игры в конное поло.

Кроме того, Б. Сапарбаев ознакомился с ходом ремонтных работ в областном театре и произведенной реконструкцией памятника Жамбылу Жабаеву, посетил скверы у мавзолея Карахана и напротив парка Первого Президента Республики Казахстан, побывал на стройке смотровой башни, музея, Дома дружбы, сквера Мынбулак.

Завершилось пребывание вице-премьера в Жамбылской области совещанием в Таразском государственном педагогическом институте, где подвели итоги рабочей поездки. Бердыбек Сапарбаев отметил, что времени осталось совсем мало, поэтому подрядчикам необходимо подтянуться, чтобы уложиться в сроки. Он поручил местным властям ускорить подготовку и сдать объекты до конца сентября.

...В Западно-Казахстанской области Бердибек Сапарбаев также провел совещание, на котором рассказал о мерах, принимаемых Правительством для противодействия кризисным явлениям в экономике.

Открывая совещание, аким ЗКО Нурлан Ногаев подчеркнул, что социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в регионе стабильная, а меры государственной поддержки, разработанные Правительством, дают свои положительные результаты. В связи с новой денежно-кредитной политикой государства в области был создан штаб, в который входят представители местных исполнительных органов, общественных организаций и депутаты маслихатов разных уровней.

– Мы принимаем все меры, чтобы не допустить необоснованного роста цен на товары первой необходимости и медикаменты, – рассказал глава региона. – Организована горячая линия, постоянно проводится мониторинг цен и рейды по крупным супермаркетам, на рынках организованы ярмарки. По информации представителя Нацбанка, дефицита наличности валют нет.

На совещании также выступили представители бизнеса, которые позитивно оценили введение политики валютного таргетирования.

Говоря о приоритетах, которые намечены Правительством, Б. Сапарбаев подчеркнул, что главной задачей, поставленной Президентом, является развитие экономики.

– Какие бы трудности ни были, мы должны обеспечить рост экономики страны, повышать благосостояние жителей. Государство всегда выполняло и будет выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, для чего есть финансовые возможности: Национальный фонд и валютные резервы Национального банка, – резюмировал Б. Сапарбаев.

Вице-премьер также рассказал о запланированном с 1 января повышении зарплаты гражданским служащим социальной сферы, увеличении пособий инвалидам и стипендий студентам.

Недопущение роста безработицы – еще один приоритет в работе Правительства, подчеркнул Б. Сапарбаев. На это направлены государственные программы, ведется работа по актуализации «Дорожной карты занятости», планируется субсидирование некоторых конкурентоспособных экспортоориентированных предприятий.

В ходе рабочей поездки Б. Сапарбаев также ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Аксае Бурлинского района и встретился с жителями села Березовка, находящегося вблизи Карачаганакского месторождения. Кроме того, вице-премьер посетил несколько крупных супермаркетов Уральска, где поинтересовался ассортиментом товаров, ценами и наличием отечественной продукции.