Ситуация стабильная

Экономика
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По предварительным прогнозам, резкого скачка цен не предполагается, за исключением ввозимых товаров народного потребления. С каждым фактом удорожания нужно детально разбираться, отметил Бауржан Абдишев. Доклад о ценовой ситуации предоставляется акиму области трижды в день. На сайте областного акимата открыт прием острых сигналов от населения. Действуют 5 рабочих групп под председательством заместителей акима, обязанных осуществлять всесторонний контроль над ценообразованием продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов, тарифов на транспорте и на коммунальные услуги.

Наталья РЫЖКОВА,
Карагандинская область

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