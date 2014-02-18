По предварительным прогнозам, резкого скачка цен не предполагается, за исключением ввозимых товаров народного потребления. С каждым фактом удорожания нужно детально разбираться, отметил Бауржан Абдишев. Доклад о ценовой ситуации предоставляется акиму области трижды в день. На сайте областного акимата открыт прием острых сигналов от населения. Действуют 5 рабочих групп под председательством заместителей акима, обязанных осуществлять всесторонний контроль над ценообразованием продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов, тарифов на транспорте и на коммунальные услуги.

Наталья РЫЖКОВА,

Карагандинская область