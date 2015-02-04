Свежий выпуск Ситуация улучшается Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Участие в проверках приняли специалисты департамента медицинского и фармацевтического контроля и Агентства по защите прав потребителей по Акмолинской области. Большая помощь оказана также представителями областной группы Нацио­нального превентивного механизма по противодействию пыткам и ОФ защиты прав человека и борьбы с туберкулезом «Луч надежды».

Проверки показали, что в исправительных учреждениях ситуация с медицинским обеспечением осужденных из года в год улучшается. Во всех ИУ имеется запас лекарств, приобретено и используется необходимое медоборудование. Также имеются лицензии на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью, в том числе связанной с приобретением, хранением, распределением, использованием и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Прокуратурой совместно с ДУИС проведено межведомственное совещание по вопросам обеспечения охраны здоровья заключенных с участием руководителя управления здравоохранения, главврачей тубдиспансера, областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и облбольницы. Выработан план работы по совершенствованию противотуберкулезной помощи и противодействию распространению ВИЧ/СПИДа в исправительных учреждениях области.

В частности, по словам главврача центра СПИД Марата Амрина, совмест­но с работниками медико-санитарных частей проводится подготовка личного состава, медиков и спецконтингента по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, обеспечено ежегодное стопроцентное обследование осужденных и следственно арестованных граждан. За последние два года центром на государственном и русском языках изданы и распрост­ранены в ИУ 7 700 экземпляров брошюр и листовок, специально предназначенных для лиц этой категории.

Следует отметить, что результаты проверок стали предметом обсуждения на расширенной коллегии при Генеральном прокуроре РК. Итогом стали конкретные поручения по улучшению медобслуживания осужденных.