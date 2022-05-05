Сенат , Экономика
Ситуация устраивает и госорганы и банки – глава Сената о низком уровне кредитования экономики
Тусупбекова Лаура

Председатель Сената Маулен Ашимбаев во время рассмотрения трехлетнего бюджета на пленарном заседании Сената напомнил, что геополитическая напряженность будет сохраняться, и в этих условиях Казахстан должен быть готов к ним и искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста. В этой связи Маулен Ашимбаев обратил внимание на низкий уровень кредитования экономики страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, сегодня кредитование экономики сохраняется на уровне 25% от ВВП. В более-менее развивающихся странах этот показатель на уровне 60-70%. В Сингапуре, Корее, ряде европейских стран - 150%.

«Мы сжимаем все эти годы кредитование нашей экономики. На это работает и высокая процентная ставка порядка 14%. Мы понимаем, что это главный механизм для Правительства для сдерживания инфляции. Но если внешние риски будут сохраняться, то мы с этой высокой процентной ставкой не сможем развивать экономику», - сказал cпикер Сената.

Он также обратил внимание на то, что все последние годы Казахстан держит высокую базовую ставку. При этом одновременно рассматривается вопрос субсидирования процентной ставки для бизнеса из республиканского бюджета.

«С одной стороны – банки не кредитуют экономику или кредитуют по высокой процентной ставке. С другой – мы через народные государственные деньги субсидируем процентную ставку для МСБ. Только по линии фонда "Даму" 170 млрд тенге выделяем в этом году. Таким образом, мы держим высокую процентную ставку, одновременно расходы из бюджета идут на уменьшение этой процентной ставки. Мы в каком-то замкнутом кругу оказываемся», - возмутился Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената уверен, что такая ситуация стала возможной из-за того, что Правительство устраивает такое положение дел.

«Похоже, что такая ситуация устраивает и госорганы и банки. Потому что меньше рисков, меньше ответственности. И за счет сырьевых компаний, высоких цен на нефть и металл вроде бы какой-то уровень экономики мы обеспечиваем. Не пришло ли время сформировать видение по кредитованию экономики и доводить этот показатель до западных и азиатских стран?» - сказал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев предложил дополнительно рассмотреть этот вопрос на предстоящем в июне отчете Правительства.

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