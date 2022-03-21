О ситуации на ТЭЦ-2 в Петропавловске рассказал аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил ТЭЦ-2 и рассказал журналистам о текущей ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook облакимата.

«Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра. До аварии на ТЭЦ работали 4 котлоагрегата. В результате 2 вышли из строя, всю ночь проработали на двух. Утром запущен третий котлоагрегат, после обеда будет введен четвертый. Мы перейдем в режим доаварийной ситуации», – сказал глава региона.

На месте ликвидации аварии работают все службы. Вчера на месте аварии работал один человек, сейчас ведутся спасательно-поисковые работы.

Создана специальная комиссия, которая расследует причину аварии. В состав вошли сотрудники акимата, правоохранительных органов и специалисты.

Напомним, вчера в Петропавловске на ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение первой дымовой трубы.

На данный момент известно, что труба обрушилась в районе котельного цеха. В квартирах петропавловцев наблюдается снижение температуры.

По данным ДЧС, причина обрушения – сильный ветер до 10 метров в секунду.