Ситуацию с проблемным ЖК "Территория комфорта" обсудили в акимате Астаны

Общество
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Инвесторы и застройщики проблемного жилого комплекса "Территория комфорта 1" рассказали на заседании межведомственной комиссии о текущей ситуации на строительном объекте, передает Kazpravda.kz.

В 2016 году долгострой решением суда был передан созданному дольщиками кооперативу. 

Застройщиком данного объекта является компания "КазИнвестКонстракшн Групп", по информации которой, в настоящее время у объекта имеется постановление на проектирование, разбивочный план на 2 очереди, документация приведена в соответствие со строительными нормами и правилами. Также представителями ЖСК разъяснена информация о финансовых операциях. По итогам заседания комиссия дала ряд рекомендаций руководству компании "КазИнвест Групп". А именно: завершить разработку рабочего проекта, получить заключение госэкспертизы, провести техобследование здания, представить полный план мероприятий по завершению строительства объекта со сроками финансирования строительных работ.

При этом на очередное заседание комиссия вызвала учредителя компании "ТамызИнвест Групп".

Вместе с тем председатель межведомственной комиссии заявил о готовности местных исполнительных органов оказывать содействие в оформлении разрешительных документов. Однако на очередном заседании межведомственной комиссии руководители вышеуказанных компаний и представители ЖСК отсутствовали, соответственно, рекомендации МВК по предоставлению плана по завершению строительства не выполнены.

В настоящее время комиссией рассматривается вопрос о содействии участникам долевого строительства в решении сложившейся ситуации.

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