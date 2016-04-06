Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили главы РК и РФ

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Об осуществляемых российской стороной посреднических шагах с целью содействия нормализации обстановки в Нагорном Карабахе проинформировал Президент РФ Владимир Путин Президента РК Нурсултана Назарбаева в ходе телефонного разговора, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Главы государств обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе и поиске путей ее мирного урегулирования. Владимир Путин информировал об осуществляемых российской стороной посреднических шагах с целью содействия нормализации обстановки", – говорится в сообщении.
Также в контексте проведенных в Брюсселе и Вашингтоне переговоров Президента
Казахстана состоялся обмен мнениями по урегулированию ситуации в
Украине, отмечает пресс-служба Акорды.
Кроме того, были обсуждены некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей, прежде всего в торгово-экономической сфере.
В контексте председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе рассмотрен график предстоящих мероприятий, включая заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется провести в Астане.