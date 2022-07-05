Ситуацию вокруг судна "Жибек Жолы", перевозившего зерно из Украины, прокомментировал Ускенбаев

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев прокомментировал ситуацию с судном «Жибек Жолы», перевозившем зерно из Украины в Турцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Пусть правоохранительные органы разбираются, наша прокуратура разберется, даст свои официальные выводы. Турецкая сторона занимается этим вопросом, они выяснят происхождение груза, кто является отравителем. Там всё будет ясно и понятно, какие санкционные ограничения были и другие, полную оценку дадут. И тогда будет ясно, есть ли правовые основания для расторжения договора и возврата этого судна или нет», – отметил Каирбек Ускенбаев.

По его словам, данное судно находилось в аренде у российской компании.

«Судно передали в аренду, и за него отвечает тот, кто получил судно в аренду. При получении в аренду, естественно, есть ограничения, что он это не имеет права этим или этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут, и судно будет отозвано.

Правовую оценку должны дать те люди, действительно они действовали в соответствии с правилами или не действовали в соответствии с правилами. Мы официальный запрос делаем (турецкой стороне – прим. ред.). Давайте пусть разберутся в правовом поле, чтобы мы не вмешивались, не будоражили это событие. Как только они дадут правовую оценку, мы соответствующее решение будем принимать о расторжении договора (аренды – прим. ред.) или о нерасторжении договора», – резюмировал глава МИИР РК.

Напомним, 30 июня 2022 года в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «Жибек Жолы».

Как пояснили ранее в Национальной компании «Қазақстан темір жолы», владелец судна «Жибек Жолы» 26 октября 2021 года заключил договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-Лайн». Грин-Лайн заключило в свою очередь долгосрочный контракт по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией «Mangelbert OU», являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года.

28 июня 2022 года судно «Жибек Жолы» было загружено в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонны) и направилось в турецкий порт Карасу. По заверению руководителя Mangelbert OU, зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны, отмечали тогда в КТЖ.

Позже КТЖ потребовала от арендатора судна предоставить в срочном порядке подробное пояснение сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и так далее).