Сияющая Акжан: чем удивляет необычная лошадь, родившаяся в Астане

В Астане растёт необычная ахалтекинская кобыла по имени Акжан. Её шерсть переливается на свету, создавая почти металлический блеск, а редкая изабелловая масть, согласно представленному описанию, встречается лишь примерно у трёх процентов представителей этой породы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatimes.com

Фото: Акорда

Акжан родилась 30 марта 2025 года в столице Казахстана. Её родители – чистокровные ахалтекинские лошади Гаунтлы и Табыс. Имя молодой кобылы переводится как «Чистая душа».

Главная особенность Акжан – её необычная внешность. Светлая шерсть отражает солнечные лучи, приобретая золотистый, металлический или атласный оттенок. Именно такой характерный блеск считается одной из отличительных черт ахалтекинской породы.

Красивые, но выносливые

Ахалтекинские лошади известны своим изящным телосложением. У них длинная шея, утончённая голова, тонкая кожа, поджарое тело и сильные ноги.

Однако за внешней хрупкостью скрывается выносливость. Порода формировалась в суровых условиях Центральной Азии, где лошадям приходилось преодолевать большие расстояния, переносить жару и справляться с нехваткой ресурсов.

Ахалтекинцы также отличаются чувствительностью и способностью привязываться к человеку. Они лучше реагируют на спокойное, внимательное и последовательное обращение, чем на грубую силу.

Благодаря своим физическим качествам представители породы участвуют в различных видах конного спорта – от выездки и конкура до троеборья и дистанционных пробегов.

От Великой степи до современной Астаны

История Акжан приобретает особый смысл на фоне современной столицы Казахстана.

За несколько десятилетий Астана превратилась из небольшого областного центра в крупный город с современной архитектурой, широкими проспектами и новыми жилыми районами.

При этом лошадь по-прежнему занимает особое место в казахской культуре. На протяжении веков она была незаменима в повседневной жизни степняков, помогала преодолевать большие расстояния, вести хозяйство, торговать и защищать свои земли.

Поэтому история молодой ахалтекинской кобылы – не только рассказ о редкой породе. Акжан стала ярким образом связи между историей Великой степи и современной Астаной, где многовековые традиции соседствуют с новыми городскими символами.