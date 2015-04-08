СКА впервые в истории вышел в финал Кубка Гагарина

Спорт
Талгат Исенов
Фото с сайта Eurosport.ru
Санкт-петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и впервые в истории КХЛ вышел в финал турнира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Прошедшая в Москве игра завершилась со счетом 3:2 в пользу питерцев (4-3 в серии). Счет был открыт в середине первого периода капитаном СКА Ильей Ковальчуком. Во втором периоде питерцы увеличили преимущество благодаря шайбе Евгения Дадонова, однако до конца 20-минутки ЦСКА сумел отыграться — отличились Александр Радулов и Стефан Да Коста.

Автором победной шайбы в третьем периоде стал форвард СКА Патрик Торесен: норвежец удачно подставил клюшку под бросок защитника Антона Белова.

Необходимо отметить, что СКА стал первой командой в истории Континентальной хоккейной лиги, которой удалось выиграть серию после трех проигранных матчей кряду.

В финале Кубка Гагарина петербургские хоккеисты встретятся с казанским «Ак Барсом». Тренируют обе команды бывшие наставники сборной России: Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, что астанинский «Барыс» в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ уступил в первом раунде омскому «Авангарду» (3:4).

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