Скачай и изучай!

Иван Луков создал и внедрил расширение для браузера, которое поз­воляет изучающим казахский язык пополнять свой словарный запас. Оно называется Bir Söz. Обычно изучение языка требует учебников, отдельного времени для занятий и постоянной прак­тики. Гораздо удобнее, когда новые слова и короткие задания всплывают на компьютере прямо во время веб-серфинга. На этом и основан принцип действия разработки молодого программиста.

– Представьте, как вы открываете браузер и начинаете переходить по страницам, – объясняет принцип работы расширения Bir Söz Иван Луков. – В это время на экране периодические появляются слова и задания к ним. К примеру, это слово «отбасы». Ниже даны несколько вариантов его перевода. Вы кликаете мышью на слове «семья» и продолжаете пользоваться Интернетом в обычном режиме. То есть расширение само добавляет казахский язык в ваш процесс взаимодействия с браузером. Получается, что вы запоминаете новые слова, и на это не тратится много времени.

Идеей создать обучающий сервис карагандинец загорелся нынешним летом, когда участвовал в региональном хакатоне Digital KZ⁄HACK 09. Это соревнование было посвящено развитию казахского языка в цифровой среде и поиску современных IT-решений для расширения сферы его применения. Иван Луков занял в нем первое место и получил премию в миллион тенге.

– Проще было бы создать мобильное приложение для изучения казахского языка, но я отказался от этого варианта, – рассказывает программист. – Во-первых, потому что на нем остановились другие участники хакатона и, во-вторых, потому что таких приложений в Казахстане много. При желании можно найти то, что будет отвечать вашим задачам. Однако для того, чтобы с их помощью осваивать язык, все равно нужно выделить время. Я как раз сфокусировался на решении этой проблемы. Думаю, у меня получилось. Добавлю, что люди могут пользоваться мобильным приложением и расширением для браузера параллельно. Это увеличит эффективность изучения казахского языка.

Bir Söz – это бесплатный сервис. Встроить его в свой браузер может любой желающий. Оно работает в Chrome, Edge, Brave, Opera и других программах для просмотра интернет-страниц на базе Chromium. Safari и Firefox его пока не поддерживают. Сейчас у расширения, созданного начинающим программистом, около 50 активных пользователей. Их количество растет, поскольку цифровой стартап активно продвигает Ресурсный языковой центр при профильном управлении Карагандинской области. Его представители встречались с Иваном Луковым и отметили, что сервис полезен для тех, кто начинает осваивать государственный язык. Пользоваться им рекомендуют и слушателям бесплатных курсов, которые в ре

гионе проводят в рамках реализации государственной языковой политики.

Иван тоже активно изучает казахский язык – ходит на языковые курсы и занимается с репетитором. Сейчас движется к достижению уровня B1. Студент отмечает, что знание казахского помогает ему и в повседневной жизни, и в работе. Сейчас он сотрудничает с представителями Ресурсного языкового центра, которые помогают ему расширять возможности сервиса Bir Söz.

– Сейчас мы фокусируемся на том, чтобы повысить уровень взаи­модействия с пользователем, – отмечает разработчик. – То есть, помимо заучивания слов, будет доступно составление предложений, формулировка несложных фраз. Кроме того, мы разрабатываем решение, которое бы позволяло постепенно встраи­вать казахский язык в интернет-страницу с текстом на русском. Допустим, человек уже усвоил слово «пәтер», и в дальнейшем оно будет появляться везде, где написано «квартира». Я думаю, это будет полезная функция. По планам следующее изменение у нас появится уже в октябре.

Отметим, что метод подмены слов в тексте помогает человеку быстрее осваивать новый язык. Это происходит благодаря механизмам пассивного восприятия и контекстуальной догадки. Дело в том, что наш мозг запоминает слова не по отдельности, а в соответствие с контекстом. Поэтому, чтобы понять смысл предложения «Я сел за үстел и начал читать кітап», нам не нужен словарь. Наш мозг «хватает» слово на казахском и связывает его с остальными напрямую, исключая стадию искусственного перевода. Этот метод – хорошая замена привычной для нас зубрежке.