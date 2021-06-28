Скачки цен на гречку объяснили переработчики

Очередная встреча Агентства по защите и развитию конкуренции в рамках сессии встреч с производителями социально значимых продовольственных товаров состоялась с переработчиками гречки, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АЗРК.
Этот продукт, которых входит в обязательный рацион питания армии, больниц, детских садов, школ также демонстрирует значительный темп роста цены. По словам переработчиков, основная причина – мало посевных площадей и искусственный дефицит.
Производственный цикл переработки гречихи в гречневую крупу, которая поставляется на прилавки магазинов, включает очистку зерна от посторонних примесей, гидротермическую обработку, отшелушивание и другие работы, позволяющие поставлять ценный продукт питания потребителям в готовом для приготовления виде.
На встрече Дмитрий Тюменев, директор предприятия по переработке гречки из Павлодарской области, отметил, что основная причина нехватки гречки в 2021, как и в прошлом году - нехватка сырья для переработки из-за плохого урожая. При этом в прошлые годы при хорошем урожае и перенасыщении рынка продажи сырья и крупы шли ниже себестоимости и переработчики ушли в минус. В этом году ситуация обратная.
"Если себестоимость гречихи осенью, которую мы закупали для переработки, была в пределах 140-150 тенге за 1 кг, то сейчас – 265 тенге, и реальная цена на выходе готовой к употреблению крупы – 425 тенге, - продолжает Дмитрий Тюменев. - Нас сдерживает отсутствие сырья в принципе. Какие меры бы мы не принимали, ситуация не исправится до хорошего урожая. Будет урожай – будет снижение цены без каких-либо действий. Если будет плохое лето, не будет дождей, то с учетом сегодняшних остатков гречихи, которой уже практически нет на территории Казахстана, ситуацию не исправить. Если только не начнем завозить с территории РФ по льготному налогообложению. Не секрет, что приграничные области соседней страны являются гречневыми житницами России, там высаживают гречиху в больших объемах. А в Казахстане сеют мало".
Решение в сглаживании скачков цен на гречку в течение года Дмитрий видит в закупе сырья у крестьянских хозяйств уже с осени. Если бы переработчикам со стороны государства выдавались гранты для закупа сырья не только у крестьян, но и для импорта из России, то такой волатильности цен не наблюдалось бы.
"Гречиха может храниться до трех лет без потери своих качественных показателей, и при заключении трехстороннего договора между нами, государством и торговыми сетями трехстороннего договора я бы закупил сырья на 8-9 месяцев вперед и зафиксировал цену: государство дает средства на закуп, мы – гарантии по переработке, а торговые сети - стабильное распределение по республике. У нас небольшое производство, в месяц мы производим около 300-350 тонн, и чтобы полностью загрузить свое производство, мне нужно 150 млн тенге оборотных средств, которых физически нет. Мы работаем "с колес" – появились средства, закупили сырье, переработали и продали. Закупили дороже - продаем дороже, и так по кругу, и с каждым разом цена растет. А если с осени у нас были бы оборотные средства, то могли бы закупить в России или у крестьян сырье в большем объеме и зафиксировать цены".
Евгений Касаткин, производитель гречневой крупы из ВКО, обозначил проблему снижения посевных площадей под гречиху.
"Мы производим до 700 тонн крупы в месяц, для этого нам нужно около 1000 тонн гречихи, в зависимости от качества зерна, - рассказывает он. - Третий год подряд ситуация с гречневой крупой сложная, цены растут как на дрожжах. Закуп в начале сезона начинался со 140-150 тенге за 1 кг, а сейчас до 270 тенге за 1 кг доходит. У нас в области 8 крупных перерабатывающих предприятий, нам надо 180 тонн гречихи в сутки, это 5400 тыс. тонн в месяц, чтобы обеспечить все предприятия. При этом в 2019-2020 годах в ВКО сеют всего 14-16 тыс. га при урожайности в чистом весе 10 центнеров с гектара, это всего 16 тыс. тонн, из которых 5,5 тыс. тонн отправили на экспорт.
В условиях, когда сырья мало, крестьяне повышают на него цену, тем более что трейдеры дают ему цену выше нас и, естественно, сырье уходит в другие страны, - продолжает Егений Касаткин. - Почему мы не закрываем границы, как, например, в России, которая с 5 июня по 31 августа ввела запрет на экспорт гречки для сохранения сырья внутри страны? Кроме того, в этом году Россия увеличила на 25% посевные площади на гречиху. Планируют собрать 1,2 млн тонн гречихи. Это приведет к тому, что Россия будет диктовать цены на гречку.
Если будем сеять по 14-16 тыс. га при потребности 40-45 тыс. га только в ВКО, то откуда будем иметь низкие цены? Пусть будет перепроизводство, но мы обеспечим предприятия работой. Нет сырья – нет готового продукта. У меня сейчас есть заказ от торговой сети "Магнум" на 5 вагонов крупы, а у меня сырья нет, крестьяне просят за него неподъемную цену. Мощности для переработки есть, а сырья нет. Нам надо свою продукцию перерабатывать в первую очередь, сейчас дожди идут хорошие, влаги может хватить до уборки. Но все равно – мало посеяли, урожай будет примерно на 16 тыс. тонн, все равно нам придется обращаться в Россию за сырьем, чтобы не было нехватки гречки".
По итогам встречи переработчики гречневой крупы договорились представить свои предложения по улучшению ситуации с ценами на гречку, которые, после рассмотрения в Агентстве по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством сельского хозяйства будут включены в комплекс системных мер для стабилизации цен на СЗПТ и направлены на рассмотрение Главы государства.