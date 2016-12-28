​Скакун для лучшего джигита

Конкурс, организованный телеканалом «Казахстан-Кызылорда» и регио­нальным молодежным ресурсным центром при спонсорской поддержке местных компаний, в полной мере продемонстрировал, как нелегко сегодня получить титул настоящего джигита.

После отборочного тура в увлекательном телешоу участвовали 25 конкурсантов, на долю которых выпало множество испытаний. В борьбе за звание лучшего им пришлось продемонстрировать мастерство всадников в различных видах джигитовки, меткость стрельбы из лука, преодолевать полосу препятствий, показывать навыки обращения с боевым оружием и средствами индивидуальной защиты.

Не обошлось в «Сыр серілері» и без проверки трудовых навыков претендентов. Один из этапов был посвящен сенокосу – участники продемонстрировали свое умение обращаться с серпом. И конечно же, не забыли организаторы реалити-шоу о конкурсе творческих способнос­тей, выявившем музыкальные и сценические таланты.

В финал конкурса пробились 8 достойных претендентов, среди которых в результате зрительского голосования определились победители и номинанты. Чествовали лучших джигитов в музыкально-драматическом театре им. Нартая Бекежанова.