Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы

Реконструкции вопреки

В Алматы назревает скандал из-за очередной реконструкции сквера вокруг Дворца школьников.

Строительные работы изменят первоначальный облик, являющийся непосредственной частью архитектурного ансамб­ля здания Дворца школьников и памятника Гани Муратбаеву. В пылу подготовительных работ уже демонтированы крепкие и дорогостоящие гранитные плиты, заменяющие бордюры, где-то снято асфальтовое покрытие. Активисты и неравнодушные родители категорически против этой реконструкции. Они считают, что сквер не нуждается в такой кардинальной перестройке и называют ее незаконной.

Стоит напомнить, что в 2010 го­ду была проведена реконструкция сквера: пешеходные дорожки заасфальтированы, заменены скамейки, фонари и урны. В 2016-м был очередной текущий ремонт: заменены бетонные бордюры на второстепенных тротуарных дорожках, гранитные плиты у памятника Г. Муратбае­ву отреставрированы. В 2017-м прежние скамейки и урны заменены на новые с орнаментом. В 2021 году с восточной стороны сквера построена большая детская и спортивная площадки. Немаловажно, что заасфальтированная территория сквера позволяет детям безопасно кататься на роликах, самокатах, велосипедах, а мамам – гулять с колясками.

Сейчас активистов возмущает размер бюджета предстоящих работ в 770 млн тенге, но, как выяснилось, это уже откорректированный вариант, а первый превышал миллиард тенге. С 24 июня чиновники управления экологии и окружающей среды представили им уже третий вариант проекта. В ходе его обсуж­дения не проводились полноценные общественные слушания, хотя представители акимата утверждали, что они прошли посредством zoom с участием около ста человек. Позже выяс­нилось, что было всего десять человек, да и протокол вызывает сомнения.

Что же представляет собой очередная реконструкция сквера? Активист с ником skyfall в социальных сетях сообщил, что согласно проектной документации в результате начатой реконструкции сквер Дворца школьников будет превращен в многофункциональное пространство. Планировочная структура подвергнется изменению, и сквер утратит свой первоначальный исторический облик. Его пытаются напичкать игровыми и творческими площадками, построить сухой фонтан, амфитеатр, подземный резервуар, автостоянку, провести систему автоматического полива, хотя существует прежний надежный наземный полив.

Как утверждают активисты, они не против реконструкции, но против варварского разгрома исторического наследия. К сожалению, подобные инициативы наших чиновников улучшить то, что находится в нормальном состоянии, уже привели к уничтожению знаковых для города объектов. Увы, не вернуть автовокзал «Саяхат», кинотеатры «Алатау» и «Целинный», прежнюю клумбу перед Дворцом Республики и другие знаковые места для Алматы.

Создается впечатление, что этот новодел по большому счету нужен только чиновникам, которые под любым соусом пытаются осваивать бюджетные средства. Отсюда и появился термин «одноразовый Алматы», когда после презентации красивая картинка рушится, не прослужив и года.

Сегодня в шумном мегаполисе больше всего не хватает тихих и зеленых зон для отдыха. Когда же в нашем «слышащем государстве» чиновники наконец-то услышат горожан?