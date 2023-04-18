Скандал по недоразумению

В этом году в Жезказгане откроется новый Государственный технический университет. Он соз­дается по поручению Президента, планируется также сотрудничество с канадскими вузами, участие в обучении специалис­тов из-за рубежа, выпускники университета получат дипломы международного образца.

Впрочем, новость об открытии вуза была омрачена возмущением родителей студентов Жезказганского высшего политехнического колледжа, которые заявили о «произволе» местных властей. По словам обеспокоенных родителей, их детей «выгоняют из колледжа, чтобы открыть новый университет».

Сегодня в данном учебном заведении обучаются 780 студентов по специальностям в сфере тепло-, газо- и электроснабжения, строительства, автотранспорта и программного обеспечения. С учетом дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе такая новость не могла пройти незамеченной, поэтому эмоциональное видеообращение, опубликованное в соцсетях, вызвало общественный резонанс.

Стоит отметить, что админист­рация и преподаватели колледжа отказались комментировать ситуацию. О том, что происходит на самом деле, рассказала руководитель управления образования области Улытау Сапура Тулекова.

– Когда постановлением Правительства было принято решение о создании университета, был поднят вопрос строительства кампуса и здания университета, – отметила она. – До 2025 года они будут построены. Сегодня, к сожалению, в Жезказгане нет подходящих свободных административных зданий, поэтому решили открыть Государственный технический университет в 2023 году на базе Жезказганского высшего политехнического колледжа.

Изначально областное управление образования предложило профильному министерству три городских колледжа на выбор. Здание одного из них могло бы подойти по параметрам, но, как оказалось, там есть проблемы с фундаментом. Он проседает, сейчас проводится ряд технических исследований, чтобы остановить процесс и в будущем заложить средства на капремонт. Из двух оставшихся зданий – высшего политехнического (ранее техникум) и горно-металлургического (ПТУ) колледжей – по всем параметрам подходит именно политехнический, включая его материальную базу и вместимость.

Делегация министерства и областного управления образования посетила вышеуказанный колледж 5 апреля текущего года. Тогда же на встрече с руководст­вом и преподавателями им было предложено на выбор два вариан­та дальнейшей работы.

Первый – войти в структурное подразделение технического университета и продолжить обу­чать студентов в том же здании. По словам Сапуры Тулековой, колледжи при государственных университетах – это распространенная практика. При этом учебные заведения также имеют право самостоятельно участвовать в госзаказе на обу­чение. Однако, выбрав этот вариант, колледж утратит статус юридического лица.

– Второй вариант позволяет сохранить им данный статус, – уточнила она. – Но в этом случае мы предложили им поменяться зданиями с горно-металлургическим колледжем. Администрация политехнического колледжа, посоветовавшись с преподавателями, приняла решение сохранить самостоятельность, возможность независимого административного и финансового управления и переехать в предложенное здание.

Скандал вокруг переселения случился из-за недопонимания, подчеркнула Сапура Тулекова.

– Я думаю, здесь частично есть и наша вина: родители не были в полной мере проинформированы о происходящем, – сказала она. – Некоторые из них даже ошибочно думали, что колледж закроют, а дети останутся без дипломов об образовании. Сразу после выхода видеообращения было организовано собрание с попечительским советом учебного заведения, в который входят и представители родительского сообщества.

На прошлой неделе состоялись две такие встречи с участием председателя областного мас­лихата Бауыржана Шингисова и заместителя акима области Улытау Галымжана Кусмангали. Сторонам удалось прийти к взаимопониманию, а также успокоить родителей студентов. На работе колледжа грядущие изменения никак не скажутся – сокращений преподавательского состава или количества учащихся не будет. Также в здании горно-металлургического колледжа и общежитии при нем, куда пере­едет политехнический, в данный момент проводится капитальный ремонт. К 30 июня текущего года все будет готово к переезду.

По сути, два жезказганских колледжа поменяются своими зданиями и общежитиями. Можно понять неприятие преподавателями и студентами Высшего политехнического колледжа грядущего переселения, ведь за 65 лет работы в его стенах были созданы максимально комфорт­ные условия для обучения. Да и само здание, его аудитории и мастерские больше, чем в здании бывшего училища. Однако когда в 2025 году университет будет перенесен в построенные для него кампус и здание, колледж сможет вернуться назад.

В выигрышной ситуации, по мнению руководителя управления образования, оказался как раз Жезказганский горно-металлургический колледж, который, наоборот, принял решение войти в состав нового государственного университета. Сегодня данное учебное заведение также проводит обучение рабочим профессиям. Здесь планировали открыть трехлетние программы обучения, однако их собственный анализ работы за последние несколько лет показал, что тенденции к увеличению количества студентов нет.

В составе государственного университета колледж гарантированно получит возможности для дальнейшего развития. Например, открыть обучение новым профессиям.

Как уже упоминалось, в данный момент ведутся переговоры о возможности создания государст­венного университета международного уровня. 12 апреля Жезказган посетила делегация из Канады, включая представителей посольства, которые выразили большую заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования. В таком случае в дипломе выпускников будет указано, что они окончили горно-металлургический колледж при Международном государственном техническом университете – это тоже статус.

Набор на обучение в университете будет объявлен уже в этом году. Из местного бюджета предусмотрены гранты на 50 мест, собственные гранты на обучение планируют выделить корпорация «Казахмыс» и «Казахмыс Барлау».

– Мы все гордимся, что именно в Жезказгане будет создан первый в истории независимого Казахстана государственный вуз, – подчерк­нула Сапура Тулекова. – Первый более чем за 30 лет. Университеты переименовывали, реорганизовывали, создавали новые, но коммерческие. Надеюсь, в будущем в нашем городе появится не только технический, но и новый государственный педагогический университет, ведь преподавателей нам тоже не хватает.

Стоит отметить, что решение кадровых вопросов – набор профессорско-преподавательского состава, а также обеспечение их жильем – взяла на себя корпорация «Казахмыс». Как призналась руководитель управления образования, ей поступает немало звонков из разных регионов Казахстана от профессоров университетов, в том числе уроженцев области Улытау, которые уже сегодня интересуются возможностями трудоустройства в новом университете.