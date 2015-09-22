В мире
Скандал с экологами обрушил акции Volkswagen на 23%
Жания Уранкаева
Из-за скандала с поставками дизельных авто в США акции немецкого автоконцерна Volkswagen в ходе торгов во Франкфурте в понедельник упали до абсолютного минимума за последние 7 лет – на 23%, до €126,4 за одну бумагу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ru.tsn.ua.

Ранее Volkswagen объявил о частичной приостановке продаж дизельных автомобилей в США. Решение последовало за обвинениями американского Агентства по защите окружающей среды (EPA), которое заявило, что Volkswagen много лет нарушал правила, касающиеся уровня выброса вредных веществ для дизельных моторов.

Отметим, что в настоящее время немецкому концерну грозит штраф в размере $18 млрд за продажу около 500 тыс. автомобилей со встроенным ПО, которое позволяло обходить проверку на уровень выброса вредных веществ. В машины внедрялось устройство, регулирующее работу очистительных систем автомобиля. Во время обычного вождения системы работали не на полную мощность, а в ходе экологических тестов очистительные системы включались на полную мощность.

Компания призналась в фальсификации данных на прошлой неделе после расследования американского Агентства по охране окружающей среды, принесла извинения и начала внутреннее расследование. Подделка результатов тестирования затронула около полумиллиона машин с дизельными двигателями в США.

Добавим, что руководство концерна Volkswagen Group в лице Мартина Винтеркорна принесло свои глубочайшие извинения за махинации. Немецкий производитель прислушался к требованиям властей США и уже отдал распоряжение своим дилерским центрам US Volkswagen и Audi приостановить продажи моделей, которые подпадают под нарушение, вплоть до исправления ситуации.

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