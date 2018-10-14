Скандал с Торегали Тореали в самолете: полиция завела дело

Полиция завела дело после инцидента в алматинском аэропорту, когда певец Торегали Тореали прошел в контролируемую зону и на борт воздушного судна Air Astana на рейсе Алматы – Гонконг, передает Tengrinews.kz.

В ДВД на транспорте подтвердили, что начато досудебное расследование по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан, однако имя и фамилию нарушителя называть не стали. Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере до одной тысячи МРП либо лишение свободы на срок до одного года.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 392 УК РК в отношении гражданина РК 1992 года рождения", – сообщили в пресс-служба ДВД на транспорте.

Напомним, что 14 сентября певец Торегали Тореали вместе с семьей проник на борт самолета, не являясь пассажиром этого рейса. В результате инцидента на 20 минут был задержан авиарейс Алматы – Гонконг. Поступок певца можно расценить как незаконное пересечение государственной границы, за данное нарушение предусмотрено наказание до года тюрьмы.

За пропуск Торегали Тореали на борт самолета наказали троих сотрудников аэропорта Алматы и сотрудницу авиакомпании Air Astana.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал, связанный с певцом. 22 декабря в соцсети попало видео с концерта звезды в Павлодаре на республиканском айтысе акынов "Тәуелсіздікке тарту", на котором Торегали выяснял отношения с пожилым мужчиной в зале. На следующий день, 23 декабря, директор радиостанции Orda FM заявил о том, что, пока певец не принесет извинений, его песни будут сняты с эфира. Акимат Павлодарской области объявил певца персоной нон-грата на официальных мероприятиях региона.

