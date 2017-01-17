Майским районным судом рассмотрено дело в отношении Ж. «по факту проявления неуважения к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях». Как следует из материалов дела, мужчина, не протрезвевший после новогодних праздников, поскандалил дома с супругой, при этом в выражениях в адрес благоверной не стеснялся.

По данному факту в отношении Ж. был составлен протокол об административном правонарушении. В ходе судебного разбирательства правонарушитель вину свою признал полностью и раскаялся, попросил извинения у жены. Да, видно, так сильно обидел женщину, что та его не только не простила, а, наоборот, попросила суд наказать мужа по всей строгости закона. Постановлением суда дебошир признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.

Еще строже отнеслась Фемида к идентичному дебоширу в Успенском районе области. Там также в первых числах января гражданин С., находясь в нетрезвом состоянии, устроил разнос супруге. Постановлением районного суда он признан виновным и подвергнут аресту сроком на семь суток.