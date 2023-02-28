Скандал в деревне семейного типа "Шанырак" в Атырау: директора отстранили от работы

После окончания расследования и выяснения всех обстоятельств будет принято решение о том, продолжит ли директор свою работу или нет.

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Пресс-служба управления образования Атырауской области сообщила, что приказом руководителя облУО директор детской деревни семейного "Шанырак" Гульсара Ботатаева отстранена от занимаемой должности на время проведения следствия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ак Жайык.

"После обращения воспитанников "Шанырака" начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). После окончания расследования и выяснения всех обстоятельств будет принято решение о том, продолжит ли директор свою работу или нет", - говорится в сообщении.

Напомним, скандал разгорелся в детской деревне семейного типа "Шанырак". Воспитанник заявил о том, что директор интерната их периодически избивает.

О ЧП поведала глава общественного фонда "НеМолчиkz" по поддержке пострадавших от насилия. О факте избиения детей стало известно благодаря звонку на телефон доверия. Позвонил мальчик и сообщил о том, что его с 9 до 16 лет якобы избивал директор деревни. По его словам, другие дети тоже подвергались побоям.