Скандал в аэропорту Астаны: суд вынес приговор бунтовавшим пассажирам

Происшествия, Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Из-за откладываемой посадки на рейс две пассажирки агрессивно выражали свое недовольство работникам авиакомпании, оскорбляли, нецензурно бранились, одна работник получила побои.

Фото: Kazpravda.kz

В столичном суде рассмотрели дело в отношении двух женщин, устроивших скандал в аэропорту Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города.

Согласно материалам дела, "25 февраля в столичном аэропорту две женщины, будучи возмущенными длительным ожиданием откладываемой посадки на рейс по направлению "Астана - Шымкент", выразили в агрессивной форме свое недовольство работникам авиакомпании, выразившееся в оскорблениях, нецензурной брани, одна работник получила побои, не повлекшие причинение вреда здоровью".

"Инспектор линейного отдела полиции возбудил административные дела и квалифицировал действия двух лиц как мелкое хулиганство (ч.1 ст. 434 КоАП) и нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст. 73-2 КоАП)", – говорится в сообщении суда.

В ходе судебного заседания женщины свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись. Судом они обе признаны виновными в совершении правонарушений.

Санкция ч.1 ст. 434 КоАП предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП либо ареста на срок до 10 суток.

Санкция ч.1 ст. 73-2 КоАП  предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП либо арест на срок до 10 суток.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, судом признано наличие на иждивении у одной из женщин малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, совершение правонарушения впервые.

В силу части 2 статьи 50 КоАП административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, пояснили в суде.

Учитывая характер совершенных деяний, личности виновных лиц, судом по ч.1 ст. 434 КоАП наложены взыскания в виде штрафов в размере 5 МРП (17 250 тенге), по ч.1 ст. 73-2 КоАП в виде штрафа в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Напомним, 25 февраля в аэропорту Астаны пассажиры отмененного рейса устроили громкий скандал. Они кидались бутылками и вещами, снесли столбики и оградительные ленты. Позже Комитет гражданской авиации объяснил причину отмены рейса авиакомпании "FlyArystan". 

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