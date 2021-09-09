Скандал вокруг продажи аэропорта Актобе за "копеечную" сумму: торги отменены
Екатерина Елисеева
Тендер по передаче Международного аэропорта Актобе в доверительное управление отменили, передает Kazpravda.kz.
Назначенные на 9 сентября 2021 года торги по передаче Международного аэропорта Актобе в доверительное управление отменили. Информация о торгах
опубликована на портале "Электронная торговая площадка".
Напомним, ранее депутат Мажилиса Андрей Линник требовал проверить обоснованность оценки стоимости имущественного комплекса Международного аэропорта Актобе.
Депутат напомнил, что АО "Международный аэропорт Алия Молдагулова" в городе Aктобе был включен в Перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Стоимость объекта была оценена в 7,3 млрд тенге.
"Однако пресса подняла ряд вопросов, вызывающих определенные сомнения в чистоте и прозрачности данного процесса. Прежде всего вызывает вопрос адекватность оценочной стоимости объекта", – отмечал на заседании Мажилиса Андрей Линник.
Так, по информации депутата, в комплекс аэропорта входит терминал, а также административное здание, зона беспошлинной торговли, коммерческие площади, склады, спецтехника и транспорт, инженерные сети, топливно-энергетический комплекс и железнодорожная ветка к нему. Здания, оборудование и вся инфраструктура приведены в соответствие международным стандартам и рекомендациям ICAO (Международная Организация Гражданской Авиации). Аэродром аэропорта отнесен к 1 классу, способен принимать большинство типов самолетов, включая Ил-86, Боинг 727-200 и большегрузный Ан-124.
"Аэропорт расположен на пересечении крупных международных аэронавигационных трасс, связывающих Западную Европу с Центральной и Юго-Восточной Азией, способен обеспечивать грузопотоки не только Западного Казахстана, но и прилегающих регионов соседней России. Фактически это крупный воздушно-транспортный пассажирский и грузовой узел, имеющий стратегическое значение. Помимо гражданской авиации, на аэродроме базируется военная авиация — учебные самолёты Военного института Сил воздушной обороны РК. В течение последних пяти лет аэропорт стабильно выплачивает в бюджет до 130 миллионов тенге налогов, а за 8 месяцев текущего года внес в бюджет уже 165 миллионов. Это говорит о том, что оборот предприятия растет даже в период пандемии. На этом фоне вопросы, поднимаемые в СМИ, выглядят вполне обоснованными", – отмечал мажилисмен.