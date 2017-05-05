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​Скатерть у дороги
Екатерина Бескорсая, Павлодар

На Павлодарскую область приходится 18 объектов из общего списка будущих образцовых. По данным областного филиала АО «НК 

«КазАвтоЖол», лишь четверть всех действующих придорожных кафе, магазинов, отелей региона соответствует хотя бы минимальной категории Нацстандарта – категории «D». А ведь чтобы дотянуться до стандарта, нужно выполнить простое требование – построить благоустроенный туалет.

– Общая протяженность сети автомобильных дорог региона превышает пять с половиной тысяч километров, из них 1 510 километров – трассы республи­канского значения. Так вот именно на них расположено 198 объектов придорожного сервиса. 44 АЗС попадают в самую низкую категорию «D». Пять кафе – немного не дотягивают до категории «С», – рассказывает начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Павлодарского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Акылбек Кабылдин.

К слову, в регионе на республиканских магистралях больше всего АЗС (82 объек­та) и пунктов общественного питания (79). А вот гостиниц, комплексов и автостоянок всего по две единицы.

Специалисты отмечают, что для перехода в категорию «D» нужны незначительные вложения – раз объект работает, значит, есть прибыль, есть посещаемость и спрос. Однако не все предприниматели откликаются на призыв приводить в порядок свое дело, хотя письма с требованием доукомп­лектовать объекты до критериев стандарта им были разосланы давно. Справедливости ради нужно сказать, что для действующего бизнеса пошли на уступки: требования Нацстандарта распространяются на вновь вводимые объекты, а для существующих предусмотрен переходный период – три года.

Государство в этом вопросе даже старается быть примером для бизнесменов. Показывая схему расположения объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования области, Акылбек Кабылдин подробно рассказывает о двух больших комплексах, которые сейчас строят за счет бюджета. Всего до 2020 года в регионе должны быть доукомплектованы или созданы с нуля 13 объектов, соответствующих категориям «С» и «D», этим должны заняться предприниматели. Еще четыре точки на карте – это крупные комплексы категории «В», два из них строит «КазАвтоЖол», для двух – в райцентрах Баянаул и Теренколь – надеются найти инвестора.

Непосредственно в Павлодаре планируется создание самого крупного объекта категории «А». Вложения сюда требуются очень большие: АЗС, кемпинг или мотель (не менее 25 номеров), пункты общественного питания (не менее 40 мест), СТО, стоянка, торгово-развлекательная зона, пункт медпомощи и так далее. К слову, разница между двумя лучшими категориями заключается лишь в наличии торгово-развлекательной зоны (для «В» она не предусмотрена) и вместительности гостиницы: 10 и 25 номеров минимум. Видимо, из-за столь значительных объемов инвестор под кодовым названием «А» пока не найден: приходят люди, интересуются, где отводят земли, но даже для категории «В» нужны большие деньги, поэтому очереди из предпринимателей не выстраиваются.

– В рамках реконструкции автодорог Павлодар – Астана и Павлодар – Семей по программе «Нұрлы жол» возводятся два придорожных комплекса: более 1,1 миллиарда тенге предусмотрено на строительство объекта в поселке Шидерты и свыше 1,3 миллиарда – у поселка Акку, – говорит Акылбек Кабылдин. – Проекты включают в себя все: от гостиницы с кафе до АЗС и парковки. Готовые комплексы передадут бизнесменам в аренду с последующим выкупом. Для предпринимателей это очень привлекательно – объект готов для работы, там даже оборудование будет, то есть вложения не растягиваются, а позволяют сразу получить отдачу.

Именно реконструкция республиканских дорог создает отличные условия для предпринимателей, которые намерены создать бизнес у дороги. К примеру, по направлению Астана – Павлодар – Семей будет расположено 28 больших площадок отдыха с эстакадами.

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