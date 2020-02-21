#Сказ_о_сисадмине

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Ирина Захарова-Ильчук, @azazel07u

Помните советские мульт­фильмы об оживших игрушках или говорящих предметах? Как интересно было окунуться в мир, скрытый от наших глаз. Создавалось непреодолимое ощущение чуда и верилось, что когда мы засыпаем, наши книги, игрушки и вещи пробуждаются и продолжают проживать свои, неведомые человеческому глазу, истории.

Наше напичканное технологиями время порой не оставляет места для таких простых и знакомых с детства сказочных чудес. Цифра повсюду, и ее многозадачность, как правило, направлена на внедрение серьезных разработок для решения насущных проблем. А порой так хочется чуда. Особенно в то время, когда зима с ее вьюгами и трескучими морозами порядком наскучила, и душа просит скорейшего наступления весенних деньков с их звонкой капелью, с радостным щебетаньем суетливых птиц и ожиданием знойного лета.

А что если в нашу цифровую эпоху, когда мы отвлекаемся от своих гаджетов и «умных вещей», они оживают и общаются друг с другом, быть может, между ними завязываются романы, или наоборот – мультиварка с дистанционным управлением ворчит на плиту с сенсорной панелью, мол, отжила уже свой век, старушка.

@Карамелька_Server.done

Жил-поживал в одной продвинутой по #цифре компании программист. Конечно, можно было бы сказать, что работал, как все нормальные юзеры. Но все дело в том, что это был муд­рый и опытный Админ, который к простым юзерам себя не относил, а к нормальным тем более. Поэтому жил он в своей каморке, географически расположенной в сердце цифровой империи. То есть рядом с помещением, где обитал Сервер.

И все шло своим чередом, гаджеты исправно подключались к локальной сети, Облако впитывало в себя нужную информацию и стояло на страже ее сохранности, компьютеры рассчитывали необходимые алгоритмы, а юзеряне свято верили в то, что они управляют этими процессами. На счет этой наивной веры Админ не высказывался, но подозрительно кривил губы в ухмылке. И такая его привычка породила страх и трепет у юзеров перед ним.

Но однажды покой цифрового гиганта был нарушен. А началось все с невинной флешки. Звали ее Карамелька, и была она любимицей Админа. На самом деле особой необходимости в ней не было, ибо Облако вмещало в себя гораздо больше, но она не расстраивалась. Админ (старой закалки системщик) бережно хранил на ней милые сердцу пароли, ведь было их больше десяти, а на свою память он не надеялся, предпочитая освобождать голову от всего, что можно слить на носитель, и оставлять мысли светлыми и ясными для общения с его святейшеством Сервером.

Такая приверженность к консерватизму и вышла ему боком. В тот день Админ проводил профилактику подведомственных ему компов. В общем, никаких неожиданностей от своих подопечных он не ждал, ибо они были родом из последнего поколения и обладали искусственным интеллектом, что упрощало общение с ними. Но вот незадача, Карамелька, до этого мирно дремавшая в кармане, услышала странные для нее звуки, вылезла посмотреть и выпала из кармана.

Проходящий мимо юзер увидел бесхозную флешку, удивился, что такие еще существуют, и решил глянуть, что на ней хранится. Это и послужило толч­ком к происшествию. Недолго думая, он подключил найденное к своему ноуту. Юзер был неопытным, да и родился он уже после того, как эра флешек закончилась. В общем, проверку перед использованием он не запустил, и мирно дремавший, сложносочиненный конкурентами вирус ухватился за этот шанс и зацепился за Карамельку…

@Крабик_&_Жетон

Беспечный юзер так и не смог посмотреть, что на носителе, ибо мудрый Админ защитил его от подобных поползновений. В общем, долго сказка сказывается, быстро дело делается, и юзер, не придумав ничего лучше, отнес Карамельку в каморку Админа.

А он, вернувшись после плодотворного общения с компами, решил запустить рядовую проверку системы. Будучи уверенным, что флешка его чиста и непорочна, Админ присоединил ее к своему навороченному мощным железом компу. Запустив программу, через проводник открыл Карамельку, чтобы считать один из паролей. Сидящий на ней вирус не хлопал цифрами и чухнул в святая святых – прямиком к Серверу.

Комп по имени Жетон сразу почувствовал неладное. Но вот беда, внешние динамики не работали, ибо были подключены наушники. Подать звуковой сигнал Админу он не мог и принял экстренное решение связаться по Облаку со смартфоном Крабиком. Обычно Жетон ему не доверял, у того вечно включен Wi-Fi, геолокация и еще куча непроверенных приложений и могла произойти утечка. Но выбирая из двух зол, Жетон все же обратился к Крабику.

А тот, хоть был беспечен и неразбочив в связях с прогами, среагировал мгновенно: включил все индикаторы, стал вибрировать и петь во весь динамик. А еще умуд­рился дистанционно разбудить спящую после обеда микроволновку и врубил чайник. Но, несмотря на быстрое реагирование Жетона и Крабика, гудящую микроволновку и шебуршащий чайник, вирус таки добрался до программного обеспечения и Сервер рухнул.

Админ, конечно, обратил внимание на странное оживление техники в отдельно взятой каморке. Но сделать ничего не успел. Случился апокалипсис местного масштаба. Работа в конторе встала, Админ рвал на себе волосы, Жетон вибрировал проводами, Крабик попискивал индикатором заряда, юзеряне дружно потянулись в каморку компьютерного гения, ибо наступал конец рабочего дня, а отчеты не готовы, алгоритмы не просчитаны…

Увидев делегацию в коридоре компании, Админ подумал: «Пресвятые сайты угодники, меня сейчас будут бить, возможно, ногами. И правильно сделают, ведь ничто не мешало проверить на вирусы флешку перед использованием». Поду­мал и заперся в комнате с Сервером, рассудив, что пока будут ломать двери, он наваляет вирусу и покажет ему кто в локальной сети генератор.

Долго ли, коротко ли, однако, что там произошло за закрытыми дверями серверной, никто из юзеров так и не понял, только слышно было, как Админ воскликнул «Да пребудет с нами Интернет Всемогущий», чем-то щелкнул, и раздалось такое ласкающее слух гудение Сервера…

Как водится, в каж­дой сказке есть только доля сказки. И на наш век еще хватит недальновидных админов, продвинутых юзеров, «умных гаджетов», чувствительных компьютеров и гудящих серверов. Как в том анекдоте: «Было время, отдавали родителям свои старые мобильные телефоны. Теперь они отдают нам свои старые гаджеты для измерения давления».

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