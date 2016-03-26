Статьи Сказания о первоцветах Кадиша НЫГМЕТ

Стоит сказать, что и сейчас благоговейное отношение к первоцветам знакомо практически каждому. Неж­ные лепестки этого маленького, но очень сильного цветка завораживают своей красотой и неповторимостью. При этом галантус, это латинское название всем известного подснежника, способен, как выясняется, выдержать до шести градусов мороза!

Интересна легенда о цветах, которые никак не могли уговорить зиму уступить свое место весне. В итоге пришлось им смириться с суровою стужей и оставаться жить под сугробами. Но только подснежник, согласно сказанию, не согласился на такое существование. Гордо расправив свой тонкий стебель, вырвался он из-под толщи снега. А солнце, увидев цветок, стало сильнее греть землю, и зиме пришлось уйти восвояси.



Вообще мифов, легенд, поверий во флористике много. Но разнооб­разию историй о первоцветах позавидовать мог бы, наверное, любой цветок. И каждый народ «привязывает» все их к таким человеческим качествам, как верность, чистота помыслов, надежда, вера и любовь. Так, существует легенда об Адаме и Еве, изгнанных из рая в лютую стужу.

...Сильно устали, замерзли люди в тот вечер. А Ева и вовсе расплакалась. И пожалел тогда Бог эту пару и превратил он снежинки, что ложились на землю, в цветы, с которыми в мир пришла и весна.



Не менее популярна история о том, как когда-то богиня Флора решила собрать цветы на большой карнавал. Каждый в итоге получил свое платье-костюм. Подснежнику достался белый наряд. Однако и снег, услышав о фестивале, захотел поучаствовать в нем. Ни один цветок не решился с ним поделиться костюмом. Не отказал ему в просьбе лишь смелый подснежник, и потому подружился снег с этим отважным цветком.



Другое сказание – о брате с сест­рой, что остались без родителей и были вынуждены о себе заботиться сами. Брат промышлял охотничьим ремеслом, а сестра хлопотала по хозяйству. Однажды, когда девушка осталась в доме одна и вышла в лес, чтобы чистого снега набрать, ее выкрал старый леший. А пока вез он ее в свои владения, девушка разорвала жемчужные бусы, что мать подарила, и стала бросать их на землю, дабы брат смог найти дорогу в берлогу лешего. Но вот незадача – падая, бусинки пропадали в снегу. Расплакалась девушка, что не найдет ее теперь никто и навечно придется работать ей на лешего. Но ее слезы растопили снег, и на месте упавших бусинок распустились подснежники, говорится в легенде. По ним и нашел брат сестру, а леший, испугавшись, сам бросился наутек.



Поучительная история о том, что терять надежду нельзя никогда, вызывает, конечно, лишь умиление. Чего не скажешь о легенде, положенной в основу весеннего праздника в некоторых восточно-европейских странах. Там близким, родным, любимым дарят традицион­ный подарок, именуемый Мэрцишором. Представляет он из себя живой подснежник, окаймленный переплетенными шелковыми шнурочками белого и красного цветов.



Так вот, согласно легенде, Солнце спустилось как-то на землю, чтобы отпраздновать вместе с людьми праздник весны и благополучия. Но злой Змей, увидев небесное светило, захотел его выкрасть. Обманным путем пригласил он его во дворец. Но стоило Солнцу переступить порог замка, как двери захлопнулись – и мир погрузился во тьму. Перестали петь птицы, люди забыли о радос­тях жизни, мрак и печаль стали полновластными хозяевами. И вот появился отважный юноша, который решился вызволить Солнце. Все лето, осень и зиму готовился парень к битве с врагом, затем отправился в путь. В первом же бою Змей ранил доблестного защитника, но усилием воли юноша поднялся и отрубил голову Змею. Солнце было спасено, осветило просторы, и снег начал таять вокруг. Однако рана юноши была слишком глубока. На едва растаявшей земле в окружении подснежников, обливаясь кровью, и погиб этот герой. Посему и олицетворяет Мэрцишор кровь и снег, как преданность долгу и благие помыслы, верность и надежду на светлое будущее.



Говоря о легендах, связанных с происхождением подснежника, нельзя обойти стороной и ту, что рассказывает о любящей сестре, в одиночку отправившейся в самую стужу в непроглядный лес. «Только лишь лепестки первоцвета могли бы спасти ее младшего брата. Но где маленькой девочке разыскать подснежники в лютый мороз?» – гласит сказание. Ничего не напоминает? В известной сказке о 12 месяцах речь тоже идет об откуда ни возьмись появившихся в снегу цветах. Правда, в этой легенде девочка не встретила чудо-помощников. Своим сердцем, слезами, наполненными любовью, она растопила снежный покров и спасла брата.



…Загадочный и прекрасный подснежник вызывает у людей особые, трепетные чувства. Чтобы увидеть его цветение, многие даже специально выезжают за город. Однако не все, к сожалению, лишь созерцают необычайно красивое зрелище. Недоумение и даже отчаяние вызывает варварское отношение многих из нас к нежному цветку. Хотя подснежник давно уже является охраняемым рас­тением, некоторые из его подвидов – на грани исчезновения. Но это не является весомым аргументом для «любителей» природы и весенних букетов.



А ведь Весна, если верить легендам, может и не прийти к нам вовсе, пока не увидит подснежники...

