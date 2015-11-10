Сказания Великой степи

Уак МАНБЕТЕЕВ
Широкое празднование 550-летия Казахского ханства продолжилось в первой декаде ноября в здании Союза писателей Казахстана. Его стены помнят имена тех, которые были провозвестниками свободы и независимости, своими произведениями укрепляли дух народа, сохраняли его нравственные устои, культуру кочевой цивилизации.
К историческим корням, к традиции Абая и Шакарима, Ауэзова и Аймаутова, Джансугурова и Сейфуллина, Мус­репова и Муканова, Магжана и Мукагали обращаются современные писатели, ставя целью дальнейшее развитие национальной литературы, ее интеграцию в мировое культурное пространство. Этой задаче и служит конкурс, посвященный 550-летию Казахского ханства, организованный Союзом писателей Казахстана при финансовой поддержке Евразийской Группы.

В грандиозный праздник вылилось награждение его победителей и презентация изданных по итогам конкурса книг. Поздравление участникам прислали председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, Премьер-Министр республики Карим Масимов, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, аким Алматы Бау­ыржан Байбек, председатель правления ТОО "Евразийская Группа" Альдияр Казтаев. С приветственным словом к участникам торжественной церемонии обратился министр культуры и спорта РК Арыс­танбек Мухамедиулы.

– Нынешний год был знаковым в истории нашего государства: 20 лет исполнилось Конституции страны и Ассамблее народа Казахстана, вместе со всем прогрессивным человечеством мы отметили 70-ю годовщину Великой Победы и продолжаем проводить торжественные мероприятия по случаю празднования 550-летия Казахского ханства, – отметил Арыстанбек Мухамедиулы. – Литературный конкурс "Алаш тарихының ақиқаты" стал одним из значимых событий, объединивших в себе духовное и патриотическое начало современной творческой интеллигенции.

Среди поздравивших лучших прозаиков, поэтов и драматургов страны – председатель правления Союза писателей Казахстана сенатор Нурлан Оразалин, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, исполнительный директор корпоративного фонда "ERG Комек" Булат Оразов, видные государственные, общественные и культурные деятели, в том числе Сабит Оразбаев, Кадырбек Сегизбаев, Саят Жансугуров.

Хочется обратить внимание на то, что и издание сборника по итогам конкурса, и премии победителям стали возможны благодаря спонсорской поддержке ERG. В своем выступ­лении председатель правления Союза писателей Нурлан Оразалин особо подчеркнул, что успешный совместный проект с Евразийской Группой, посвященный 550-летию Казахского ханства, говорит о важной роли меценатства в развитии национальной культуры и литературы, и сам этот проект служит хорошим примером для развития казахстанской школы меценатства.

Эта роль отмечена и в приветственном слове председателя Сената Парламента Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул, что участие Евразийской Группы в столь значительном проекте – хороший пример для других нацио­нальных компаний, которые во времена экономических кризисов могут оказать значительное подспорье бюджету, помогая развитию отечественной культуры и литературы.

Всего в оргкомитет конкурса поступило более 200 работ казахстанских прозаиков, поэтов и драматургов. Для участия в нем принимались произведения, которые никогда ранее не издавались и не были знакомы широкой публике. Прием заявок завершился 10 августа, и только спустя три месяца – столько времени потребовалось для детального изучения присланных рукописей – жюри конкурса готово было вскрыть конверты с именами конкурсантов и объявить победителей и лауреатов.

Основными критериями оценки творческих произведений обозначены глубина раскрытия темы, высокий уровень владения языком, художественность, наличие поэтического стиля и оригинальность.

Лауреатами третьей премии в номинации "Проза" стали Адилбек Ыбырайымулы и Аскар Алтай из Астаны, а также писатели из Караганды – Токен Алжантеги и Серик Сагынтай. Вторую премию разделили алматинцы Турыс­бек Саукетай и Бахытжан Канапьянов, а также астанчанин Куаныш Жиенбай. Лауреатом первой премии назван Момбек Абдакимулы из Шымкента, а обладателем Гран-при стал Тынымбай Нурмаганбетов из Алматы.

В номинации "Поэзия" третье место разделили сразу шесть поэтов – Корганбек Аманжол, Бакытбек Бамиш­улы, Ескен Елубай и Минбай Раш из Алматы, а также Галым Арип из Мангистауской облас­ти и Наурызбек Саршаев из Тараза. Второе место присудили алматинцам Абубакиру Кайран и Жарасу Сарсек, карагандинцу Серику Аксункарулы. Лауреатом первой премии стал представитель Акмолинской области Сайлау Байбосын. Гран-при в этой номинации достался столичному поэту Серику Тургынбекулы.

– Получать такую высокую награду в год 550-летия Казахского ханства – большая ответственность и очень высокая привилегия, – отметил Серик Тургынбекулы. – Ведь главное завоевание казахского народа – это независимость, а она в свою очередь является незыблемой колыбелью творческой свободы.

В номинации "Драматургия" третье место разделили Нургали Ораз, Жаркен Бодеш и Магира Кожахметова из Алматы, а также Кенжебай Ахмет из Жезказгана, второе – Думан Рамазан и Жолтай Алмештеги из Астаны и Султанали Балгабаев из Алматы. Первое место присудили Рахымжану Отарбаеву из Атырау. Обладателем Гран-при стал Иранбек Оразбаев из Алматы.

Все победители и лауреаты литературного конкурса "Алаш тарихының ақиқаты" к почетному диплому получили еще и крупные денежные премии.

Самые лучшие конкурсные работы, воспевающие историю Казахского ханства и величие наших предков, вошли в двухтомник с одноименным конкурсу названием.

